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Чорти, іроди, янголята: у Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО

Чорти, іроди, янголята: у Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
У Луцьку стартував ХІХ міський фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!».

Розпочалося дійство сьогодні, 12 січня, у Палаці культури.

Тут зібрались творчі колективи різних установ, підприємств, навчальних закладів та громадських організацій міста.

«Вертепне дійство – це одна з найкращих оздоб Різдва, найяскравіша форма мистецького вираження різдвяної радості. Сценарії вертепів записували, запам’ятовували і передавали з покоління в покоління, це театр, у якому тимчасово акторами стають всі охочі. Міняються літературні сценарії, міняють сценічні форми, однак незмінною залишається вістка, про яку розповідають ангели, пастухи та царі – це нагадування про радісне народження Христа у бідній стайні», - розповів ведучий заходу.

Зі святами усіх привітав секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

Фестиваль має конкурсну основу, тож за звання кращих учасники змагатимуться у чотирьох вікових категоріях: діти до 6 років; діти від 6 до 18 років, дорослі та родинні колективи.

Оцінює їх спеціальне журі, яке враховує не тільки художнє оформлення, костюми учасників та наявність «живого вертепу», а й зміст текстів, виконавську майстерність, відображення традицій.

До його складу входять директор та художній керівник Волинського обласного театру ляльок Данило Поштарук, директор Палацу культури міста Луцька Юрій Войнаровський, член Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України Надія Гуменюк, завідувач відділу етнографії та народних промислів Волинського краєзнавчого музею Людмила Мірошниченко-Гусак, фольклорист Петро Клекоцюк.

Першими на сцену вийшли наймолодші учасники. Вихованці театру-студії «Бешкетники» поєднали театралізований виступ із ляльковою виставою та віршами. А діти з дошкільного закладу № 21 віншували віршами та колядками, у чому їм допомагали наставники. У першій трійці конкурсантів виступили також вихованці дитсадку № 20.

До слова, захід організував департамент культури Луцької міської ради для того, щоб відроджувати і продовжувати традиції вертепу. Переможці фестивалю отримають спеціальні відзнаки та гроші.

Триватиме захід протягом дня, тож всі охочі можуть завітати в Палац культури, аби насолодитись вертепними виставами.

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Теги: фестиваль, вертеп, Луцьк, культура
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