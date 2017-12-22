У Луцьку судили водія тролейбуса, через якого загинула 82-річна жінка





Про це йшлося 5 січня під час судового засідання у стінах Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Суд встановив, що 23 вересня 2017 року близько 13 години, обвинувачений, керуючи технічно справним тролейбусом марки «SAM», здійснював рух по проспекту Волі зі сторони вулиці Шопена у напрямку Київського майдану та на зупинці громадського транспорту «На вимогу, Київський майдан» виконав зупинку тролейбуса, здійснивши висадку-посадку пасажирів.



Як вдалося встановити, після цього водій тролейбуса перед початком руху, не переконавшись через праве дзеркало заднього огляду, що всі бажаючі пасажири вийшли, не оголосивши по гучномовному пристрою, що двері зачиняються, та не переконавшись у відсутності пасажирів в дверях тролейбуса, виконав їх зачинення, в результаті чого середніми дверима допустив затиснення лівого ліктя пасажирки, яка виходила із салону тролейбуса.



Опісля він розпочав рух, внаслідок чого потерпіла впала на проїжджу частину дороги та потрапила під заднє колесо тролейбуса, яке здійснило на неї наїзд.



Внаслідок ДТП жінка отримала розтрощення правої нижньої кінцівки до середньої третини стегна з масивним відшаруванням м'яких тканин та багатоосколковим переломом правої стегнової кістки та обох кісток гомілки, синці та садна тіла. Дані тілесні ушкодження належать до тяжких, як небезпечних для життя в момент спричинення, і в даному конкретному випадку викликали смерть потерпілої.



Тож, причиною смерті потерпілої є отримані внаслідок ДТП тілесні ушкодження, а саме: травматичне розтрощення правої нижньої кінцівки до середньої третини стегна, що призвело до розвитку травматичного шоку.



Допитаний обвинувачений розповів суду, ніби він перед початком руху переконався через дзеркало заднього огляду, що всі бажаючі пасажири вийшли, зокрема і потерпіла, переконався у відсутності пасажирів в дверях тролейбуса, виконав їх зачинення, після чого розпочав рух, а потерпіла, знаходячись за межами транспортного засобу, впала на проїжджу частину дороги та під заднє колесо тролейбуса. Також чоловік не заперечував той факт, що він, зачиняючи двері тролейбуса та розпочинаючи ним рух, про це не повідомив по гучномовцю.



Втім, суд отримав достатньо доказів, які підтверджують вину водія тролейбуса, зокрема висновки експертів та покази свідків.



Відтак, суд визнав водія тролейбуса винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, але на підставі ст.75 КК України звільнив його від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій луцького тролейбуса, який здійснив ДТП, внаслідок якого померла пасажирка , отримав 3 роки умовного покарання.Про це йшлося 5 січня під час судового засідання у стінах Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Суд встановив, що 23 вересня 2017 року близько 13 години, обвинувачений, керуючи технічно справним тролейбусом марки «SAM», здійснював рух по проспекту Волі зі сторони вулиці Шопена у напрямку Київського майдану та на зупинці громадського транспорту «На вимогу, Київський майдан» виконав зупинку тролейбуса, здійснивши висадку-посадку пасажирів.Як вдалося встановити, після цього водій тролейбуса перед початком руху, не переконавшись через праве дзеркало заднього огляду, що всі бажаючі пасажири вийшли, не оголосивши по гучномовному пристрою, що двері зачиняються, та не переконавшись у відсутності пасажирів в дверях тролейбуса, виконав їх зачинення, в результаті чого середніми дверима допустив затиснення лівого ліктя пасажирки, яка виходила із салону тролейбуса.Опісля він розпочав рух, внаслідок чого потерпіла впала на проїжджу частину дороги та потрапила під заднє колесо тролейбуса, яке здійснило на неї наїзд.Внаслідок ДТП жінка отримала розтрощення правої нижньої кінцівки до середньої третини стегна з масивним відшаруванням м'яких тканин та багатоосколковим переломом правої стегнової кістки та обох кісток гомілки, синці та садна тіла. Дані тілесні ушкодження належать до тяжких, як небезпечних для життя в момент спричинення, і в даному конкретному випадку викликали смерть потерпілої.Тож, причиною смерті потерпілої є отримані внаслідок ДТП тілесні ушкодження, а саме: травматичне розтрощення правої нижньої кінцівки до середньої третини стегна, що призвело до розвитку травматичного шоку.Допитаний обвинувачений розповів суду, ніби він перед початком руху переконався через дзеркало заднього огляду, що всі бажаючі пасажири вийшли, зокрема і потерпіла, переконався у відсутності пасажирів в дверях тролейбуса, виконав їх зачинення, після чого розпочав рух, а потерпіла, знаходячись за межами транспортного засобу, впала на проїжджу частину дороги та під заднє колесо тролейбуса. Також чоловік не заперечував той факт, що він, зачиняючи двері тролейбуса та розпочинаючи ним рух, про це не повідомив по гучномовцю.Втім, суд отримав достатньо доказів, які підтверджують вину водія тролейбуса, зокрема висновки експертів та покази свідків.Відтак, суд визнав водія тролейбуса винним та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, але на підставі ст.75 КК України звільнив його від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину.

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