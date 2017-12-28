Луцьк три дні був столицею дитячого футболу





Виступали учасники в чотирьох вікових категоріях – 2008, 2009, 2010 та 2011 років народження, - пише



Хоча організатори декларували, що метою турніру насамперед є створення умов для спілкування однолітків з усієї України й Польщі, обміну досвідом різних футбольних шкіл, однак і жагу до перемоги ніхто не відміняв. А в дітей вона, як відомо, найщиріша.



Емоції вирували такі, що подекуди було важко зрозуміти хто більше хвилюється за результат – гравці чи їхні батьки-дідусі-бабусі. Часто на трибунах не лише лунали запальні кричалки, а й експресивні танці у стилі «футбольний африканський шаман». До слова, батьківські групи підтримки були озброєні такою кількістю дудок, хлопавок та іншого вболівальницького приладдя, що фан-сектори клубів прем’єр-ліги позаздрили б. Тож спорткомплекс «Адреналін» не замовкав ні на мить упродовж трьох днів.



Цього року Різдвяний кубок ФК «Адреналін» нагородив рекордну кількість команд, адже у вирішальний змагальний день розігрувались призери Золотого та Срібного кубків. Інтриги у фіналах вирували такі, що у більшості поєдинків переможця визначила різниця в один-два голи, а в двох матчах довелося пробивати серію післяматчевих пенальті.



Тож нагороди були по-справжньому вистражданими, жаданими та здобутими у чесній спортивній боротьбі. Церемонію відзначення тріумфаторів проводили перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, голова Луцької районної ради Валентин Приходько, ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан та виконавчий директор ФК «Адреналін» Ольга Сагайко.



Гравцям і тренерам подякували за класну видовищну гру, запросили приїхати на Волинь знову та вручили довгождані нагороди. Таким чином, переможцями у двох кубках стали колективи:





Золотий кубок

2008 р.н.:



Каскад Бровари-1

Портовик-1 (Чорноморськ)

Адреналін-1 (Луцьк)

2009 р.н.:



Волинь-1 (Луцьк)

МАЛ (Коростень)

Terespol (Польща)

2010 р.н.:



Terespol-1 (Польща)

Terespol-2 (Польща)

Олімпія (Луцьк)

2011 р.н.:



ФАРР-1 (Київ)

ДЮСШ Блохіна-Бєланова-1 (Вінниця)

Адреналін-1 (Луцьк)





Срібний кубок

2008 р.н.:



Адреналін-2 (Луцьк)

ДЮСШ №2 (Луцьк)

Gaudium (Польща)

2009 р.н.:



Волинь-1 (Луцьк)

МАЛ (Коростень)

Чорноморець-2 (Одеса)

2010 р.н.:



ДЮСШ №14 (Київ)

Адреналін (Луцьк)

2011 р.н.:



Олімпія (Луцьк)

ДЮСШ Блохіна-Бєланова-2 (Вінниця)

ДЮСШ №14 (Київ)





В індивідуальних номінаціях також було названо кращих у своїх вікових групах.



2008 р.н.:

Назар Сорокін (Каскад) – захисник;



Микола Мартинюк (Портовик) – гравець;



Денис Книш (Адреналін) – нападник;



Антон Видрич (Волинь) – воротар;



Максим Масевич (Адреналін) – півзахисник.





2009 р.н.:

Данило Коцан (Волинь) – нападник;



Дамір Сума (Коростень) – захисник;



Мітя Касьяненко (Чорноморець) – гравець;



Віктор Івегбу (ДЮСШ №14) – півзахисник;



Іван Петров (Волинь) – воротар.





2010 р.н.:

Якуб Махновскі (Terespol) – півзахисник;



Максим Борейко (Адреналін) – гравець;



Кирило Дубчак (ДЮСШ №14) – воротар;



Марк Пащенко (Олімпія) – нападник;



Матвій Гущик (Адреналін) – захисник.





2011 р.н.:

Глєб Бантиш (ФАРР) – гравець;



Ілля Якимчук (ДЮСШ Блохіна-Бєланова) – півзахисник;



Назар Кушнір (Адреналін) – нападник;



Нікіта Кажушко (ДЮСШ №14) – воротар;



Ян Гнасюк (Адреналін) – захисник.



Закінчився Кубок ФК «Адреналін» силою-силенною фотосесій та щирих дитячих посмішок! Одні команди здобули трофеї, інші ж отримали чудовий стимул розвиватися та працювати. Але об’єднувало всіх бажання завітати до Луцька на наступні турніри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж 9-11 січня Луцьк вкотре став столицею дитячого футболу. Різдвяний кубок ФК «Адреналін» зібрав аж 36 команд із Києва, Одеси, Мелітополя, Вінниці, Чорноморська, Коростеня, Дніпра, Республіки Польщі та Волині.Виступали учасники в чотирьох вікових категоріях – 2008, 2009, 2010 та 2011 років народження, - пише ВолиньSport Хоча організатори декларували, що метою турніру насамперед є створення умов для спілкування однолітків з усієї України й Польщі, обміну досвідом різних футбольних шкіл, однак і жагу до перемоги ніхто не відміняв. А в дітей вона, як відомо, найщиріша.Емоції вирували такі, що подекуди було важко зрозуміти хто більше хвилюється за результат – гравці чи їхні батьки-дідусі-бабусі. Часто на трибунах не лише лунали запальні кричалки, а й експресивні танці у стилі «футбольний африканський шаман». До слова, батьківські групи підтримки були озброєні такою кількістю дудок, хлопавок та іншого вболівальницького приладдя, що фан-сектори клубів прем’єр-ліги позаздрили б. Тож спорткомплекс «Адреналін» не замовкав ні на мить упродовж трьох днів.Цього року Різдвяний кубок ФК «Адреналін» нагородив рекордну кількість команд, адже у вирішальний змагальний день розігрувались призери Золотого та Срібного кубків. Інтриги у фіналах вирували такі, що у більшості поєдинків переможця визначила різниця в один-два голи, а в двох матчах довелося пробивати серію післяматчевих пенальті.Тож нагороди були по-справжньому вистражданими, жаданими та здобутими у чесній спортивній боротьбі. Церемонію відзначення тріумфаторів проводили перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад, голова Луцької районної ради Валентин Приходько, ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан та виконавчий директор ФК «Адреналін» Ольга Сагайко.Гравцям і тренерам подякували за класну видовищну гру, запросили приїхати на Волинь знову та вручили довгождані нагороди. Таким чином, переможцями у двох кубках стали колективи:Золотий кубок2008 р.н.:Каскад Бровари-1Портовик-1 (Чорноморськ)Адреналін-1 (Луцьк)2009 р.н.:Волинь-1 (Луцьк)МАЛ (Коростень)Terespol (Польща)2010 р.н.:Terespol-1 (Польща)Terespol-2 (Польща)Олімпія (Луцьк)2011 р.н.:ФАРР-1 (Київ)ДЮСШ Блохіна-Бєланова-1 (Вінниця)Адреналін-1 (Луцьк)Срібний кубок2008 р.н.:Адреналін-2 (Луцьк)ДЮСШ №2 (Луцьк)Gaudium (Польща)2009 р.н.:Волинь-1 (Луцьк)МАЛ (Коростень)Чорноморець-2 (Одеса)2010 р.н.:ДЮСШ №14 (Київ)Адреналін (Луцьк)2011 р.н.:Олімпія (Луцьк)ДЮСШ Блохіна-Бєланова-2 (Вінниця)ДЮСШ №14 (Київ)В індивідуальних номінаціях також було названо кращих у своїх вікових групах.2008 р.н.:Назар Сорокін (Каскад) – захисник;Микола Мартинюк (Портовик) – гравець;Денис Книш (Адреналін) – нападник;Антон Видрич (Волинь) – воротар;Максим Масевич (Адреналін) – півзахисник.2009 р.н.:Данило Коцан (Волинь) – нападник;Дамір Сума (Коростень) – захисник;Мітя Касьяненко (Чорноморець) – гравець;Віктор Івегбу (ДЮСШ №14) – півзахисник;Іван Петров (Волинь) – воротар.2010 р.н.:Якуб Махновскі (Terespol) – півзахисник;Максим Борейко (Адреналін) – гравець;Кирило Дубчак (ДЮСШ №14) – воротар;Марк Пащенко (Олімпія) – нападник;Матвій Гущик (Адреналін) – захисник.2011 р.н.:Глєб Бантиш (ФАРР) – гравець;Ілля Якимчук (ДЮСШ Блохіна-Бєланова) – півзахисник;Назар Кушнір (Адреналін) – нападник;Нікіта Кажушко (ДЮСШ №14) – воротар;Ян Гнасюк (Адреналін) – захисник.Закінчився Кубок ФК «Адреналін» силою-силенною фотосесій та щирих дитячих посмішок! Одні команди здобули трофеї, інші ж отримали чудовий стимул розвиватися та працювати. Але об’єднувало всіх бажання завітати до Луцька на наступні турніри.

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