вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Люди вистрибували через вікна: в Одесі горів трамвай. ВІДЕО

Люди вистрибували через вікна: в Одесі горів трамвай. ВІДЕО
Займання трамвая сталося на вулиці Старопортофранківській у центрі Одеси.

Про це пишуть Факти ICTV.

Як повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, інформації про постраждалих у результаті пожежі в трамваї не надходило, пише Інтерфакс-Україна.

У даний час загорання ліквідовано. Як пише Культурометр, щоб вибратися назовні, пасажири розбили вікна і вистрибували з салону.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Пожежники діяли за принципом: "Банк горить - кредит гаситься"?
Відповісти
Дії пожежних - суперрр! Повиганяти всіх хто на виклик приїхав! То жах! Так працюють за наші податки???
Відповісти
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині злодій хотів вкрасти газовий котел у новобудові
Сьогодні, 14:08
«Купуй квартиру - виграй кухню!» Акція від компанії «Інвестор»*
Сьогодні, 13:49
Люди вистрибували через вікна: в Одесі горів трамвай. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Луцьк три дні був столицею дитячого футболу
Сьогодні, 13:39
У Луцьку судили водія тролейбуса, через якого загинула 82-річна жінка
Сьогодні, 13:33
Схожі новини
Охопило двері й перекинулося на стіни: на Волині горів інтернат Охопило двері й перекинулося на стіни: на Волині горів інтернат
Сьогодні, 11:20
На Волині горіли літня кухня та гараж На Волині горіли літня кухня та гараж
09 січень, 14:17
У «Базиліку» ледь не спалахнула пожежа У «Базиліку» ледь не спалахнула пожежа
02 січень, 19:12
Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО Пожежа у Нью-Йорку: загинуло 12 людей, серед них – немовля. ФОТО
29 грудень, 2017, 10:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
Сьогодні, 13:13
 2
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
11 січень, 14:19
 2
На Волині депутата сільради покарали за несвоєчасну декларацію
Сьогодні, 15:58
 0
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
Сьогодні, 15:35
 0
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Сьогодні, 15:31
 0
Медіа
відео
1/8