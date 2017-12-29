Люди вистрибували через вікна: в Одесі горів трамвай. ВІДЕО





Про це пишуть



Як повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, інформації про постраждалих у результаті пожежі в трамваї не надходило, пише Інтерфакс-Україна.



У даний час загорання ліквідовано. Як пише Культурометр, щоб вибратися назовні, пасажири розбили вікна і вистрибували з салону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Займання трамвая сталося на вулиці Старопортофранківській у центрі Одеси.Про це пишуть Факти ICTV Як повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси, інформації про постраждалих у результаті пожежі в трамваї не надходило, пише Інтерфакс-Україна.У даний час загорання ліквідовано. Як пише Культурометр, щоб вибратися назовні, пасажири розбили вікна і вистрибували з салону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію