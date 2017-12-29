Люди вистрибували через вікна: в Одесі горів трамвай. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Займання трамвая сталося на вулиці Старопортофранківській у центрі Одеси.
Про це пишуть Факти ICTV.
Як повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, інформації про постраждалих у результаті пожежі в трамваї не надходило, пише Інтерфакс-Україна.
У даний час загорання ліквідовано. Як пише Культурометр, щоб вибратися назовні, пасажири розбили вікна і вистрибували з салону.
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Про це пишуть Факти ICTV.
Як повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, інформації про постраждалих у результаті пожежі в трамваї не надходило, пише Інтерфакс-Україна.
У даний час загорання ліквідовано. Як пише Культурометр, щоб вибратися назовні, пасажири розбили вікна і вистрибували з салону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Пожежники діяли за принципом: "Банк горить - кредит гаситься"?
Дії пожежних - суперрр! Повиганяти всіх хто на виклик приїхав! То жах! Так працюють за наші податки???
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