На Волині злодій хотів вкрасти газовий котел у новобудові





При здійсненні патрулювання правоохоронці Нововолинського відділу поліції спіймали громадянина, який шляхом віджиму скла пластикового вікна потрапив до квартири, - пише



Громадянин намагався викрасти з помешкання, де ще ніхто не проживає, газовий котел. Встановлено, що злочинець – раніше судимий 32-річний місцевий житель.



Проводяться слідчо-оперативні заходи з встановлення обставин злочину. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні правопорушення та обрання запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 11-го січня близько 5-ої години ранку затримали злочинця, який з квартири новобудови намагався викрасти газовий котел.При здійсненні патрулювання правоохоронці Нововолинського відділу поліції спіймали громадянина, який шляхом віджиму скла пластикового вікна потрапив до квартири, - пише Буг Громадянин намагався викрасти з помешкання, де ще ніхто не проживає, газовий котел. Встановлено, що злочинець – раніше судимий 32-річний місцевий житель.Проводяться слідчо-оперативні заходи з встановлення обставин злочину. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні правопорушення та обрання запобіжного заходу.

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