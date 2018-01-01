На Волині злодій хотів вкрасти газовий котел у новобудові
Сьогодні, 14:08
У Нововолинську 11-го січня близько 5-ої години ранку затримали злочинця, який з квартири новобудови намагався викрасти газовий котел.
При здійсненні патрулювання правоохоронці Нововолинського відділу поліції спіймали громадянина, який шляхом віджиму скла пластикового вікна потрапив до квартири, - пише Буг.
Громадянин намагався викрасти з помешкання, де ще ніхто не проживає, газовий котел. Встановлено, що злочинець – раніше судимий 32-річний місцевий житель.
Проводяться слідчо-оперативні заходи з встановлення обставин злочину. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні правопорушення та обрання запобіжного заходу.
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При здійсненні патрулювання правоохоронці Нововолинського відділу поліції спіймали громадянина, який шляхом віджиму скла пластикового вікна потрапив до квартири, - пише Буг.
Громадянин намагався викрасти з помешкання, де ще ніхто не проживає, газовий котел. Встановлено, що злочинець – раніше судимий 32-річний місцевий житель.
Проводяться слідчо-оперативні заходи з встановлення обставин злочину. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні правопорушення та обрання запобіжного заходу.
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