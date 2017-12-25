Скандал із виставкою Модільяні: 20 картин виявилися підробкою





Виставку помпезно відкрили у Генуї в березні минулого року. Але вже у липні закрили, коли експерти почали підозрювати, що роботи були фальшивими. Мистецтвознавці дійшли висновку, що 20 картин справді є підробками, – пише



Роботи Амадео Модільяні продаються на аукціонах за величезні суми. Але, за словами експертів, він – один з художників, якого копіюють найбільше. Підробки з виставки у Палаццо Дукале в Генуї тепер знищать відповідно до законодавства Італії.



Палац був змушений закрити експозицію на три місяці раніше запланованого, тепер вимагає відшкодування від приватних організаторів виставки. Підробки робіт Модільяні і раніше призводили до скандалів.



1984 року з каналу в Ліворно виловили три мармурові голови, які були визнані втраченими творами митця. Насправді їх виготовили троє місцевих студентів заради жарту.



У інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera один з двох кураторів виставки Руді Чьяппіні заявив, що сам вірив у справжність творів. «Я зібрав інформацію та документацію, яку мені надали щодо кожного полотна», – сказав пан Чьяппіні.



«Якщо там були якісь порушення, то вам слід звернутися до першоджерела, до того, хто першим зробив атрибуцію», – додав він.



Лондонська галерея Тейт Модерн зараз демонструє велику виставку Модільяні, яка представлена як найповніша колекція творів італійського художника, що будь-коли проходила у Британії.



Художник, який помер 1920 року, відомий своїм зображенням видовжених, втомлено-ніжних образів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Італійська поліція почала справу проти трьох організаторів виставки робіт Модільяні після того, як усі картини експозиції, крім однієї, виявилися підробкою.Виставку помпезно відкрили у Генуї в березні минулого року. Але вже у липні закрили, коли експерти почали підозрювати, що роботи були фальшивими. Мистецтвознавці дійшли висновку, що 20 картин справді є підробками, – пише BBC Україна Роботи Амадео Модільяні продаються на аукціонах за величезні суми. Але, за словами експертів, він – один з художників, якого копіюють найбільше. Підробки з виставки у Палаццо Дукале в Генуї тепер знищать відповідно до законодавства Італії.Палац був змушений закрити експозицію на три місяці раніше запланованого, тепер вимагає відшкодування від приватних організаторів виставки. Підробки робіт Модільяні і раніше призводили до скандалів.1984 року з каналу в Ліворно виловили три мармурові голови, які були визнані втраченими творами митця. Насправді їх виготовили троє місцевих студентів заради жарту.У інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera один з двох кураторів виставки Руді Чьяппіні заявив, що сам вірив у справжність творів. «Я зібрав інформацію та документацію, яку мені надали щодо кожного полотна», – сказав пан Чьяппіні.«Якщо там були якісь порушення, то вам слід звернутися до першоджерела, до того, хто першим зробив атрибуцію», – додав він.Лондонська галерея Тейт Модерн зараз демонструє велику виставку Модільяні, яка представлена як найповніша колекція творів італійського художника, що будь-коли проходила у Британії.Художник, який помер 1920 року, відомий своїм зображенням видовжених, втомлено-ніжних образів.

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