Спалах кору: розповіли, хто в зоні ризику

Ольга Голубовська розповідає, що вакцинація проти кору входить в український Календар щеплень і роблять її в 1 рік і повторно – у 6 років,



Екстрена вакцинопрофілактика показана неімунним дітям протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір, – пишуть



«Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у віці, краще – двічі (на перше введення антитіла формуються у 85-93% людей, на друге – у 97%) з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів. Для того, щоб достовірно з’ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (вона може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG), – зазначає професор Голубовська.



Медик підкреслює: якщо цей аналіз недоступний або немає можливості його зробити, існують допустимі критерії, що дозволяють вважати людину імунною до кору.



«Це – відмітки про проведення планової вакцинації в повному обсязі (двічі) за календарем (або поза ним) медичної документації (на жаль, у нашій країні ця рекомендація не завжди може бути надійною через недбалість деяких медичних працівників); також лабораторне підтвердження про захворювання на кір в анамнезі; люди, народжені до 1957 року. Відповідно до рекомендацій CDC для дорослих можна рекомендувати вакцинацію в наступних випадках: студентам після закінчення школи без підтвердження імунітету проти кору, людям, народженим під час або після 1957 року, у яких немає доказів імунітету (наявність антитіл); їм необхідно зробити хоча б одну дозу вакцини. За нашим календарем вакцинацію дорослим проводять до 30-річного віку, за відсутності у них імунітету. Якщо планується міжнародна подорож, особливо країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація, починаючи з шестимісячного віку (з 6 до 11 місяців – одноразово)», – зазначає професор Голубовська.



Також інфекціоніст підкреслює, що екстрена вакцинопрофілактика показана неімунним дітям протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір.



«У нашій країні, зазвичай, доступні комбіновані вакцини з коровим компонентом (разом із краснухою, епідпаротитом). Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей. Вакцинація може супроводжуватися певними реакціями, використовується живий ослаблений штам, більш того, іноді і вакциновані можуть захворіти. Ще на початку грудня я писала, що, за багатьма клінічними ознаками, цей спалах буде важким. Тому краще без паніки, вирішуйте з вашими лікарями індивідуально доцільність вакцинації, і вчасно звертайтеся до лікаря під час підвищення температури тіла до 38 градусів і вище для своєчасного встановлення діагнозу, особливо нещеплені і групи ризику», – підкреслила професор Голубовська.



Окрім цього, медик розповіла, хто найбільш схильний до ризику важкого перебігу кору.



«По-перше, діти молодше 5 років, а також дорослі старше 20 років; вагітні жінки; люди з будь-якими імунодефіцитними станами», – зазначає вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.Богомольця, заслужений лікар України, професора розповідає, що вакцинація проти кору входить в український Календар щеплень і роблять її в 1 рік і повторно – у 6 років,Екстрена вакцинопрофілактика показана неімунним дітям протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір, – пишуть Факти ICTV із посиланням на УНІАН«Якщо з різних причин вакцинація не зроблена, її роблять дітям у віці, краще – двічі (на перше введення антитіла формуються у 85-93% людей, на друге – у 97%) з інтервалом між щепленнями мінімум 28 днів. Для того, щоб достовірно з’ясувати, чи має людина антитіла проти кору чи ні (вона може перенести захворювання на субклінічному рівні і не знати про це) необхідно зробити відповідний аналіз крові (анти measles IgG), – зазначає професор Голубовська.Медик підкреслює: якщо цей аналіз недоступний або немає можливості його зробити, існують допустимі критерії, що дозволяють вважати людину імунною до кору.«Це – відмітки про проведення планової вакцинації в повному обсязі (двічі) за календарем (або поза ним) медичної документації (на жаль, у нашій країні ця рекомендація не завжди може бути надійною через недбалість деяких медичних працівників); також лабораторне підтвердження про захворювання на кір в анамнезі; люди, народжені до 1957 року. Відповідно до рекомендацій CDC для дорослих можна рекомендувати вакцинацію в наступних випадках: студентам після закінчення школи без підтвердження імунітету проти кору, людям, народженим під час або після 1957 року, у яких немає доказів імунітету (наявність антитіл); їм необхідно зробити хоча б одну дозу вакцини. За нашим календарем вакцинацію дорослим проводять до 30-річного віку, за відсутності у них імунітету. Якщо планується міжнародна подорож, особливо країни з високою поширеністю кору, рекомендується вакцинація, починаючи з шестимісячного віку (з 6 до 11 місяців – одноразово)», – зазначає професор Голубовська.Також інфекціоніст підкреслює, що екстрена вакцинопрофілактика показана неімунним дітям протягом перших 3-х діб після контакту з хворим на кір.«У нашій країні, зазвичай, доступні комбіновані вакцини з коровим компонентом (разом із краснухою, епідпаротитом). Для дорослих застосовуються ті ж вакцини, що і для дітей. Вакцинація може супроводжуватися певними реакціями, використовується живий ослаблений штам, більш того, іноді і вакциновані можуть захворіти. Ще на початку грудня я писала, що, за багатьма клінічними ознаками, цей спалах буде важким. Тому краще без паніки, вирішуйте з вашими лікарями індивідуально доцільність вакцинації, і вчасно звертайтеся до лікаря під час підвищення температури тіла до 38 градусів і вище для своєчасного встановлення діагнозу, особливо нещеплені і групи ризику», – підкреслила професор Голубовська.Окрім цього, медик розповіла, хто найбільш схильний до ризику важкого перебігу кору.«По-перше, діти молодше 5 років, а також дорослі старше 20 років; вагітні жінки; люди з будь-якими імунодефіцитними станами», – зазначає вона.

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