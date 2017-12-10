У Черкасах знайшли тіло зниклої таксистки

Ірини Чуприни і затримали вбивцю жінки.



Про це на своїй сторінці у В'ячеслав Аброськін.



Ним виявився двадцятирічний раніше умовно судимий хлопець.



"У результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлено підозрюваного у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий", - написав він.



Також на відео підозрюваний зізнався, що вбив жінку вночі з 7 на 8 січня. При скоєнні вбивства, за його словами, він "був дуже п'яним і зарізав жінку ножем".



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Черкасах 12 січня в лісосмузі знайшли тіло зниклої черкаської таксисткиі затримали вбивцю жінки.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліціїНим виявився двадцятирічний раніше умовно судимий хлопець."У результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлено підозрюваного у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий", - написав він.Також на відео підозрюваний зізнався, що вбив жінку вночі з 7 на 8 січня. При скоєнні вбивства, за його словами, він "був дуже п'яним і зарізав жінку ножем".

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