У Черкасах знайшли тіло зниклої таксистки
Сьогодні, 14:39
У Черкасах 12 січня в лісосмузі знайшли тіло зниклої черкаської таксистки Ірини Чуприни і затримали вбивцю жінки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.
Ним виявився двадцятирічний раніше умовно судимий хлопець.
"У результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлено підозрюваного у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий", - написав він.
Також на відео підозрюваний зізнався, що вбив жінку вночі з 7 на 8 січня. При скоєнні вбивства, за його словами, він "був дуже п'яним і зарізав жінку ножем".
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.
Ним виявився двадцятирічний раніше умовно судимий хлопець.
"У результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлено підозрюваного у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий", - написав він.
Також на відео підозрюваний зізнався, що вбив жінку вночі з 7 на 8 січня. При скоєнні вбивства, за його словами, він "був дуже п'яним і зарізав жінку ножем".
Увага! Фото і відео 18+
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