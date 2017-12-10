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У Черкасах знайшли тіло зниклої таксистки

У Черкасах знайшли тіло зниклої таксистки
У Черкасах 12 січня в лісосмузі знайшли тіло зниклої черкаської таксистки Ірини Чуприни і затримали вбивцю жінки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Ним виявився двадцятирічний раніше умовно судимий хлопець.

"У результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлено підозрюваного у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий", - написав він.

Також на відео підозрюваний зізнався, що вбив жінку вночі з 7 на 8 січня. При скоєнні вбивства, за його словами, він "був дуже п'яним і зарізав жінку ножем".

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Теги: вбивство, жінка
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