Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 січня





У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -9 до -5 градусів, удень до -5…-2. Вітер східний і південно-східний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями з середи – сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -9 до -5 градусів, удень до -5…-2. Вітер східний і південно-східний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями з середи – сніг.

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