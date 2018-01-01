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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 13 і 14 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі, Любешові, Ковелі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від -9 до -5 градусів, удень до -5…-2. Вітер східний і південно-східний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями з середи – сніг.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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