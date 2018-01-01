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Розповіли, якою є максимальна пенсія в Україні

Розповіли, якою є максимальна пенсія в Україні
Від 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн.

Про це розповів голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний під час зустрічі з ветеранами металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі, – пише ТСН.

«Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився від 10 740 грн до 13 800 грн», – зазначив він.

А також уточнив, що наразі середній розмір пенсій у Донецькій області, де відбувалася зустріч, становить 3,2 тис. грн.

Тим часом від 1 січня набрала чинності постанова Кабміну, що суттєво розширила перелік професій, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Тепер на пільгову пенсію можуть розраховувати працівники, які зайняті повний робочий день у багатьох сферах

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Теги: гроші
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