Розповіли, якою є максимальна пенсія в Україні





Про це розповів голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний під час зустрічі з ветеранами металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі, – пише



«Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився від 10 740 грн до 13 800 грн», – зазначив він.



А також уточнив, що наразі середній розмір пенсій у Донецькій області, де відбувалася зустріч, становить 3,2 тис. грн.



Тим часом від 1 січня набрала чинності постанова Кабміну, що суттєво розширила перелік професій, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Тепер на пільгову пенсію можуть розраховувати працівники, які зайняті повний робочий день у багатьох сферах

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн.Про це розповів голова Пенсійного фондупід час зустрічі з ветеранами металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі, – пише ТСН «Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився від 10 740 грн до 13 800 грн», – зазначив він.А також уточнив, що наразі середній розмір пенсій у Донецькій області, де відбувалася зустріч, становить 3,2 тис. грн.Тим часом від 1 січня набрала чинності постанова Кабміну, що суттєво розширила перелік професій, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Тепер на пільгову пенсію можуть розраховувати працівники, які зайняті повний робочий день у багатьох сферах

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