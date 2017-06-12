Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла





Про це пише очільник Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський на сторінці у



Зазначається, що рішенням Луцької міської ради від 25 жовтня 2017 року було збільшено фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій з 8 млн до 11 млн гривень.



Проте вже при затвердженні бюджету на 2018 рік рішенням Луцької міської ради від 22 грудня 2017 року



"....ЛОГІЧНЕ ЗАПИТАННЯ: Ще в жовтні 2017 Ви готові були виділити 11 млн на квартири часникам АТО, а в грудні лише 4. ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА 2 МІСЯЦІ???? Чому таке ставлення до учасників АТО?

Якщо мова йде про плани збільшити пайову участь в 2018 році, то це добре але це інша зовсім програма і в нас ніде немає домовленості, що при надходженні коштів з пайової участі, ми урізаємо фінансування основної програми", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасники АТО обурюються рішенням Луцькради, що на 2018 рік на купівлю житла передбачили 4 мільйона гривень замість обіцяних 11.Про це пише очільник Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волиніна сторінці у Facebook Зазначається, що рішенням Луцької міської ради від 25 жовтня 2017 року було збільшено фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій з 8 млн до 11 млн гривень.Проте вже при затвердженні бюджету на 2018 рік рішенням Луцької міської ради від 22 грудня 2017 року було вирішено виділити на Програму 50/50 не 11 млн, а лише 4. Тобто 3 млн це доля від пайової участі за 2017 рік і 1 млн це кошти виділені містом на програму у 2018 році."....ЛОГІЧНЕ ЗАПИТАННЯ: Ще в жовтні 2017 Ви готові були виділити 11 млн на квартири часникам АТО, а в грудні лише 4. ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА 2 МІСЯЦІ???? Чому таке ставлення до учасників АТО?Якщо мова йде про плани збільшити пайову участь в 2018 році, то це добре але це інша зовсім програма і в нас ніде немає домовленості, що при надходженні коштів з пайової участі, ми урізаємо фінансування основної програми", - йдеться в дописі.

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