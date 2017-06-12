вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла

Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
Учасники АТО обурюються рішенням Луцькради, що на 2018 рік на купівлю житла передбачили 4 мільйона гривень замість обіцяних 11.

Про це пише очільник Луцької міської організації Спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський на сторінці у Facebook.

Зазначається, що рішенням Луцької міської ради від 25 жовтня 2017 року було збільшено фінансування Програми забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій з 8 млн до 11 млн гривень.

Проте вже при затвердженні бюджету на 2018 рік рішенням Луцької міської ради від 22 грудня 2017 року було вирішено виділити на Програму 50/50 не 11 млн, а лише 4. Тобто 3 млн це доля від пайової участі за 2017 рік і 1 млн це кошти виділені містом на програму у 2018 році.

"....ЛОГІЧНЕ ЗАПИТАННЯ: Ще в жовтні 2017 Ви готові були виділити 11 млн на квартири часникам АТО, а в грудні лише 4. ЩО ЗМІНИЛОСЯ ЗА 2 МІСЯЦІ???? Чому таке ставлення до учасників АТО?
Якщо мова йде про плани збільшити пайову участь в 2018 році, то це добре але це інша зовсім програма і в нас ніде немає домовленості, що при надходженні коштів з пайової участі, ми урізаємо фінансування основної програми", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовці, квартири, кошти, обурення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо обурюється хай купляє по повній вартості так як усі
Відповісти
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
Сьогодні, 15:35
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Сьогодні, 15:31
Розповіли, якою є максимальна пенсія в Україні
Сьогодні, 15:11
Чорти, іроди, янголята: у Луцьку – фестиваль вертепів. ФОТО
Сьогодні, 14:45
У Черкасах знайшли тіло зниклої таксистки
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Повідомили, скільки квартир придбали для волинських атовців Повідомили, скільки квартир придбали для волинських атовців
12 червень, 2017, 21:30
ЖК «Парковий квартал»: як виглядає планування квартир* ЖК «Парковий квартал»: як виглядає планування квартир*
Сьогодні, 11:05
Усім загиблим атовцям із Луцька можуть присвоїти почесне звання Усім загиблим атовцям із Луцька можуть присвоїти почесне звання
05 січень, 14:00
У Нововолинську 60 атовців отримали земельні ділянки У Нововолинську 60 атовців отримали земельні ділянки
03 січень, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
Сьогодні, 13:13
 2
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
11 січень, 14:19
 2
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
Сьогодні, 15:35
 0
Запам’ятайте їх живими: у Луцьку просять впізнати «безсмертних» пішоходів
Сьогодні, 15:31
 0
Розповіли, якою є максимальна пенсія в Україні
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8