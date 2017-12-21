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ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року
Уже два з половиною роки щоп'ятниці о 19.45 тисячі волинян вмикають телевізори, аби побачити новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE".

Актуальні теми, допитливі ведучі, компетентні гості, гострі запитання, гарячі дискусії, відверті інтерв'ю – завдяки цьому творці проекту змогли завоювати свою аудиторію, яка з кожним сезоном стає все більшою і потужнішою.

Упродовж 2017 року на телеекрани вийшли 42 випуски ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE". Гостями студії були політики, громадські і релігійні діячі, відомі не тільки на Волині, а й у всій Україні. Тож команда "Протилежного Погляду LIVE" підбила підсумки 2017 року і склала ТОП-20 найяскравіших цитат, які найбільше вразили і ведучих, і глядачів.

1. МИТРОПОЛИТ ЛУЦЬКИЙ І ВОЛИНСЬКИЙ МИХАЇЛ:

"Лише бісенята жаліються на службу, підсилену технічними засобами".

2. ВОЛОДИМИР ГУНЧИК, ГОЛОВА ВОЛИНСЬКОЇ ОДА:

"Більше ніж 2,5 роки я працюю на цій посаді, і весь час обговорюють питання про заміну голови ОДА. Це обговорюють з подачі різних політичних сил, депутатів, моїх опонентів, які десь вбачали себе на цій посаді".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


3. СЕМЕН СЕМЕНЧЕНКО, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ:

"Чому волинські і львівські гірники не можуть наростити видобуток вугілля, отримати фінансування, відновити основні засоби? Чому 10-та шахта в Нововолинську, яка може видобувати мільйон тонн вугілля в рік, досі не запущена? Іде системний саботаж – і це один з проявів російської агресії".

4. АНАТОЛІЙ ГРИЦЕНКО, ГОЛОВА КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ":

"Набагато важливіше, щоби не називали війну АТО".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


5. ВАСИЛЬ СТОЛЯР, ДЕПУТАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

"Комусь політика пахне, а комусь смердить".

6. АНДРІЙ САДОВИЙ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЛЬВОВА:

"Ми говоримо, що хочемо бути в Європейському Союзі, а це ж є цінності – братерство, взаємоповага, допомога, а натомість, коли хтось попадає в складну ситуацію, – "Ні, не будем помагати".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


7. ІГОР ЛАПІН, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ:

"Як у народного депутата України у мене, крім Російської Федерації, Путіна і їхніх ботів, ворогів нема".

8. ЗУРАБ АЛАСАНІЯ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУСПІЛЬНОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ УКРАЇНИ:

"Ось така програма ("Протилежний погляд LIVE", – К.) точно має виходити".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


9. ІГОР МУКОВОЗ, КОЛИШНІЙ НАЧАЛЬНИК ЛУЦЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛУ УМВС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

"90-ті не повертаються. 90-ті повернулися".

10. АНАТОЛІЙ ВІТІВ, ДЕПУТАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

"Держава нічого не робить, щоб той українець не виїхав, вона тільки думає, як розпродати землю, заводи – і трава не рости".

11. МИХАЙЛО ІМБЕРОВСЬКИЙ, ДЕПУТАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:

"Декілька сімей отримали у власність всю економік України – це Фірташі, Ахметови, Суркіси та інші. Але вони не були зацікавлені, щоби українець бу взаможним".

12. ПЕТРО САВЧУК, РЕКТОР ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

"Пора, щоб самі школи працювали над своєю фінансовою спроможністю та не приходили, як "попрошайки".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


13. ОЛЕКСАНДР РАЧКОВ, ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

"Насправді намір є зробити так, щоб підприємці все-таки дійшли до того етапу, що біля Луцького замку ринку не повинно бути".

14. МИКОЛА ЯРУЧИК, ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

"Хочуть – обирають того, хто йде з бажанням набити собі кишені і розграбувати місто, хочуть – вибирають чесних людей, які будуть про місто дбати".

15. АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, ДЕПУТАТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

"Громадянський Рух "Свідомі" - це громадянська платформа, яка об'єднує мислячих, адекватних людей, людей, які хочуть працювати на користь суспільства, людей, які можуть аналізувати, працювати на розвиток Луцька. Для мене "Свідомі" – це моя громадянська позиція!".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


16. ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ:

"Я розумію, що немає зараз інстанції в Україні, в яку б я міг пожалітись і яка би могла забезпечити по відношенню до мене справедливість. От я буду цю справедливість сам собі забезпечувати".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


17. НАТАЛІЯ ПОПОВА, ВОЛОНТЕР:

"Мене вражає, що люди звикли до війни, і багато з тих, кого це не зачепило, забувають, що в Україні – війна".

18. ІГОР АЛЕКСЄЄВ, ЧЛЕН МІСЬКВИКОНКОМУ:

"Якщо ми розберемо українське законодавство, то українцю не можна нічого. Максимум що він може — це сісти на тротуар, подзвонити 102 і вмирати".

19. ОЛЕГ КІЧУК, КЕРІВНИК ЛУЦЬКОГО МІСЬКВІДДІЛКУ ПОЛІЦІЇ:

"Виховувати українців для легалізації зброї потрібно зі школи".

20. ЮРІЙ ФЕЛОНЮК, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ СБУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ:

"Затримання за хабарах – це системна робота".

ТОП-20 цитат «Протилежного погляду» 2017 року


Нагадаємо: ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" повернеться в ефір телеканалу "Нова Волинь" 2 лютого. Поки ж щоп'ятниці о 19:45, у традиційний для ток-шоу час, транслюватимуться повтори передач минулого сезону:
• 12.01.2018 – Життя на візку.
• 19.01.2018 – Небезпекадорожньогоруху.
• 26.01.2018 – Велике інтерв'ю з Юрієм Фелонюком.

Підписуйтеся на канал "ПротилежногоПогляду LIVE" на YouTube.

Сайт проекту: www.протилежнийпогляд.укр

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Теги: Протилежний погляд
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