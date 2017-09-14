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Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»

Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Неймовірні світлини синичок оприлюднив луцький фотограф Віктор Петрук.

Фото він опублікував на свої сторінці у Facebook.

«Майже рік тому вже викладав фото цих маленьких створінь. Цьогоріч «ті самі гості – в ту саму хату», - зазначив фотограф.

Мова йде про птахів – синиць.

«Як на мене - дуже енергійні, яскраві та красиві птахи. Здається, що вони в постійному русі. А ще – «майстри вищого пілотажу». Часом дії їхні кумедні, часом хоробрі, часом надто обережні. Спостерігаючи за ними можна дуже швидко отримати потужний заряд позитивних емоцій. Взимку їм важко. Важко прогодуватися і знайти їжу. Тому й прилітають знову і знову до людей. Вважаю що не так уже й складно допомогти їм не померти з голоду... А горіхи... Вони їх справді дуже полюбляють», - йдеться в дописі.

Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»
Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»

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Теги: Віктор Петрук, фото
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