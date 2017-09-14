Лучанин опублікував дивовижні фото «майстрів вищого пілотажу»

Неймовірні світлини синичок оприлюднив луцький фотографФото він опублікував на свої сторінці у Facebook.«Майже рік тому вже викладав фото цих маленьких створінь. Цьогоріч «ті самі гості – в ту саму хату», - зазначив фотограф.Мова йде про птахів – синиць.«Як на мене - дуже енергійні, яскраві та красиві птахи. Здається, що вони в постійному русі. А ще – «майстри вищого пілотажу». Часом дії їхні кумедні, часом хоробрі, часом надто обережні. Спостерігаючи за ними можна дуже швидко отримати потужний заряд позитивних емоцій. Взимку їм важко. Важко прогодуватися і знайти їжу. Тому й прилітають знову і знову до людей. Вважаю що не так уже й складно допомогти їм не померти з голоду... А горіхи... Вони їх справді дуже полюбляють», - йдеться в дописі.