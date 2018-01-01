П’яний чоловік на Волині побив 9-річну дівчинку
12 січень, 21:41
У Любешові п’яний чоловік відлупцював 9-річну доньку. За це йому загрожує штраф або громадські роботи.
Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
До поліції разом зі своєю 9-річною донькою звернулась жителька Любешова із заявою про те, що вночі 12 січня колишній чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив їхню спільну неповнолітню доньку.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.126 КК України (Побої і мордування).
Наразі проводиться досудове розслідування. Чоловіку загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.
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Про це повідомили у Любешівському відділенні поліції.
До поліції разом зі своєю 9-річною донькою звернулась жителька Любешова із заявою про те, що вночі 12 січня колишній чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив їхню спільну неповнолітню доньку.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.126 КК України (Побої і мордування).
Наразі проводиться досудове розслідування. Чоловіку загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.
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