У селищі на Волині сортують сміття

У селищі Благодатне на Волині розпочалиПро це повідомив у Facebook селищний голова«1,5 куба пластикових пляшок і 0,3 - скло - це результат за сьогодні. Багато людей не прочитали оголошень, тому працівники ФОП Лисюк О.С. вирішили збирати і сортоване, і несортоване сміття», - зазначив він.За його словами, наступного тижня всі отримають персональні листівки - як і що будуть збирати.«Загалом динаміка хороша, майже 2 м куб - це півмашини відходів, які не поїхали з приватного сектора на звалище - навпаки, принесуть якісь невеликі, але гроші», - додав Топорівський.