У селищі на Волині сортують сміття
12 січень, 22:08
У селищі Благодатне на Волині розпочали експеримент із роздільного збирання сміття.
Про це повідомив у Facebook селищний голова Олександр Топорівський.
«1,5 куба пластикових пляшок і 0,3 - скло - це результат за сьогодні. Багато людей не прочитали оголошень, тому працівники ФОП Лисюк О.С. вирішили збирати і сортоване, і несортоване сміття», - зазначив він.
За його словами, наступного тижня всі отримають персональні листівки - як і що будуть збирати.
«Загалом динаміка хороша, майже 2 м куб - це півмашини відходів, які не поїхали з приватного сектора на звалище - навпаки, принесуть якісь невеликі, але гроші», - додав Топорівський.
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Про це повідомив у Facebook селищний голова Олександр Топорівський.
«1,5 куба пластикових пляшок і 0,3 - скло - це результат за сьогодні. Багато людей не прочитали оголошень, тому працівники ФОП Лисюк О.С. вирішили збирати і сортоване, і несортоване сміття», - зазначив він.
За його словами, наступного тижня всі отримають персональні листівки - як і що будуть збирати.
«Загалом динаміка хороша, майже 2 м куб - це півмашини відходів, які не поїхали з приватного сектора на звалище - навпаки, принесуть якісь невеликі, але гроші», - додав Топорівський.
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