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У селищі на Волині сортують сміття

У селищі на Волині сортують сміття
У селищі Благодатне на Волині розпочали експеримент із роздільного збирання сміття.

Про це повідомив у Facebook селищний голова Олександр Топорівський.

«1,5 куба пластикових пляшок і 0,3 - скло - це результат за сьогодні. Багато людей не прочитали оголошень, тому працівники ФОП Лисюк О.С. вирішили збирати і сортоване, і несортоване сміття», - зазначив він.

За його словами, наступного тижня всі отримають персональні листівки - як і що будуть збирати.

«Загалом динаміка хороша, майже 2 м куб - це півмашини відходів, які не поїхали з приватного сектора на звалище - навпаки, принесуть якісь невеликі, але гроші», - додав Топорівський.

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Теги: смерть, Волинь
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