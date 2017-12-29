вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вечірній Луцьк: святкова ілюмінація і музика

Вечірній Луцьк: святкова ілюмінація і музика
Мешканці Луцька не перестають насолоджуватись святковою атмосферою міста. Повсюди вогні, різдвяні локації та усмішки людей.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Крім цього, вечір 12 січня на вулиці Лесі Українки прикрашають вуличні музики.

Чоловіки грають на саксофонах, баянах та барабанах. Приємна мелодія додає особливого настрою та романтики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Синоптики пообіцяли сильні морози на Волині
12 січень, 23:03
Вечірній Луцьк: святкова ілюмінація і музика
12 січень, 22:26
У селищі на Волині сортують сміття
12 січень, 22:08
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
12 січень, 21:50
Схожі новини
Київський театр влаштував свято для луцької малечі Київський театр влаштував свято для луцької малечі
04 січень, 12:30
Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку» Оприлюднили програму фестивалю «Різдво у Луцьку»
29 грудень, 2017, 18:03
Ресторація «Брама» запрошує лучан святкувати День міста*
24 серпень, 2017, 17:15
«Білі піски»: що залишилося від популярного місця відпочинку в Луцьку «Білі піски»: що залишилося від популярного місця відпочинку в Луцьку
04 травень, 2017, 05:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
12 січень, 13:13
 2
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
12 січень, 15:35
 1
Святковий дідух: як зробити та скільки коштує
Сьогодні, 04:58
 0
Волиняни через термінали ПриватБанку купили товарів майже на 2 мільярди*
Сьогодні, 04:05
 0
Волинській лікарні передали допомогу з Австрії
Сьогодні, 02:55
 0
Медіа
відео
1/8