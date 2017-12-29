Вечірній Луцьк: святкова ілюмінація і музика





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Крім цього, вечір 12 січня на вулиці Лесі Українки прикрашають вуличні музики.



Чоловіки грають на саксофонах, баянах та барабанах. Приємна мелодія додає особливого настрою та романтики.







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