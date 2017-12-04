вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вистачає вакцини від кору для дітей

На Волині вистачає вакцини від кору для дітей
На Волині з початку року зафіксовано три випадки захворювання на кір. Волинські епідеміологи готуються до поширення в області цієї інфекційної хвороби.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

За словами очільниці відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань лабораторного центру МОЗ Ірини Єнжиєвської, поширення кору в регіонах України фіксують раз на 5-6 років.

«Епідемічний підйом у нас був у 2012 році, отже, в цьому році ми маємо наступний епідеміологічний підйом захворюваності. Специфічного лікування не існує від кору, профілактика – тільки щеплення. В Україні тривають заходи по підсиленню імунізації від кору. Діти віком від одного року до 9, яким потрібно робити щеплення по плану і котрі не отримали щеплення, повинні їх пройти. Ми маємо достатню кількість вакцини під цю вікову групу», – повідомила Ірина Єнжиєвська.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кір, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дивні оголошення в Луцьку виявилися рекламою наркотиків
Сьогодні, 10:00
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції
Сьогодні, 09:40
На Волині вистачає вакцини від кору для дітей
Сьогодні, 08:00
На Волині відзначать ювілей відновлення греко-католицької церкви
Сьогодні, 07:17
У луцькому магазині посеред білого дня торгували сурогатом
Сьогодні, 06:11
Схожі новини
На Волині з початку року - 3 випадки кору На Волині з початку року - 3 випадки кору
11 січень, 16:20
На Волині на кір захворіло 38 осіб На Волині на кір захворіло 38 осіб
04 грудень, 2017, 10:34
На Волині на кір захворіла сім'я з 5 осіб На Волині на кір захворіла сім'я з 5 осіб
29 листопад, 2017, 13:09
Волинян попереджають про небезпеку кору Волинян попереджають про небезпеку кору
01 березень, 2017, 13:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
12 січень, 13:13
 2
У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 1
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
12 січень, 15:35
 1
Земан лідирує на виборах президента Чехії
Сьогодні, 17:58
 0
Що треба знати про кір і як захистити себе
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8