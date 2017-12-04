На Волині вистачає вакцини від кору для дітей





Про це повідомляє



За словами очільниці відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань лабораторного центру МОЗ Ірини Єнжиєвської, поширення кору в регіонах України фіксують раз на 5-6 років.



«Епідемічний підйом у нас був у 2012 році, отже, в цьому році ми маємо наступний епідеміологічний підйом захворюваності. Специфічного лікування не існує від кору, профілактика – тільки щеплення. В Україні тривають заходи по підсиленню імунізації від кору. Діти віком від одного року до 9, яким потрібно робити щеплення по плану і котрі не отримали щеплення, повинні їх пройти. Ми маємо достатню кількість вакцини під цю вікову групу», – повідомила Ірина Єнжиєвська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з початку року зафіксовано три випадки захворювання на кір. Волинські епідеміологи готуються до поширення в області цієї інфекційної хвороби.Про це повідомляє ВРД НСТУ За словами очільниці відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань лабораторного центру МОЗ, поширення кору в регіонах України фіксують раз на 5-6 років.«Епідемічний підйом у нас був у 2012 році, отже, в цьому році ми маємо наступний епідеміологічний підйом захворюваності. Специфічного лікування не існує від кору, профілактика – тільки щеплення. В Україні тривають заходи по підсиленню імунізації від кору. Діти віком від одного року до 9, яким потрібно робити щеплення по плану і котрі не отримали щеплення, повинні їх пройти. Ми маємо достатню кількість вакцини під цю вікову групу», – повідомила Ірина Єнжиєвська.

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