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Ліквідують медичну бібліотеку на Волині

Ліквідують медичну бібліотеку на Волині
Волинську обласну наукову медичну бібліотеку ліквідують і приєднають до Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.

Про це повідомляє Волинь24.

Волинська обласна наукова медична бібліотека функціонувала при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА і фінансувалася з обласної казни.

Нагадаємо, депутати облради вирішили ліквідувати спеціалізовану медичну бібліотеку, а згодом приєднати до Волинської обласної наукової бібліотеки. Тоді депутати Михайло Бегаль і Людмила Кирда заявили, що не голосуватимуть за закриття медичної бібліотеки.

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Теги: бібліотека
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