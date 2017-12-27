Ліквідують медичну бібліотеку на Волині





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Волинська обласна наукова медична бібліотека функціонувала при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА і фінансувалася з обласної казни.



Нагадаємо, депутати облради вирішили ліквідувати спеціалізовану медичну бібліотеку, а згодом приєднати до Волинської обласної наукової бібліотеки. Тоді депутати Михайло Бегаль і Людмила Кирда заявили, що не голосуватимуть за закриття медичної бібліотеки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинську обласну наукову медичну бібліотеку ліквідують і приєднають до Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.Про це повідомляє Волинь24 Волинська обласна наукова медична бібліотека функціонувала при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА і фінансувалася з обласної казни.Нагадаємо, депутати облради вирішили ліквідувати спеціалізовану медичну бібліотеку, а згодом приєднати до Волинської обласної наукової бібліотеки. Тоді депутатизаявили, що не голосуватимуть за закриття медичної бібліотеки.

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