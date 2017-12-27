Ліквідують медичну бібліотеку на Волині
Сьогодні, 01:49
Волинську обласну наукову медичну бібліотеку ліквідують і приєднають до Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки.
Про це повідомляє Волинь24.
Волинська обласна наукова медична бібліотека функціонувала при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА і фінансувалася з обласної казни.
Нагадаємо, депутати облради вирішили ліквідувати спеціалізовану медичну бібліотеку, а згодом приєднати до Волинської обласної наукової бібліотеки. Тоді депутати Михайло Бегаль і Людмила Кирда заявили, що не голосуватимуть за закриття медичної бібліотеки.
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Про це повідомляє Волинь24.
Волинська обласна наукова медична бібліотека функціонувала при управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА і фінансувалася з обласної казни.
Нагадаємо, депутати облради вирішили ліквідувати спеціалізовану медичну бібліотеку, а згодом приєднати до Волинської обласної наукової бібліотеки. Тоді депутати Михайло Бегаль і Людмила Кирда заявили, що не голосуватимуть за закриття медичної бібліотеки.
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