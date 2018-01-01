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Синоптики пообіцяли сильні морози на Волині

Синоптики пообіцяли сильні морози на Волині
Наближаються зимові морози. Мінус тринадцять градусів за Цельсієм прогнозують синоптики на Волині у дні, коли відзначають Меланки та Василія, 13 та 14 січня.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Мороз протримається декілька днів. Середньодобова температура становитиме мінус вісім градусів. Але у гідрометцентрі кажуть, що це ненадовго.

Перед Водохрещем, 17-19 січня у метеочутливих людей може погіршитись самопочуття та початись мігрень.

Кілька ранків протягом наступних двох тижнів будуть туманними, отож спеціалісти закликають водіїв бути уважними на дорогах. Крім того, необхідно рухатися зі ввімкненим ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), відмовитися від ризикованих маневрувань.


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Теги: погода
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