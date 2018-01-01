Волинській лікарні передали допомогу з Австрії





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У неонатальному центрі Волинського обласного територіального медичного об’єднання – нові кювези для виходжування недоношених діток. Допомогу медустанові надали австрійські благодійники, а доправили до Луцька – волинські.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Австрійські благодійники зібрали та передали допомогу неонатальному центру на Волині.Про це повідомляє ВРД НСТУ У неонатальному центрі Волинського обласного територіального медичного об’єднання – нові кювези для виходжування недоношених діток. Допомогу медустанові надали австрійські благодійники, а доправили до Луцька – волинські.

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