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Волинській лікарні передали допомогу з Австрії

Волинській лікарні передали допомогу з Австрії
Австрійські благодійники зібрали та передали допомогу неонатальному центру на Волині.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У неонатальному центрі Волинського обласного територіального медичного об’єднання – нові кювези для виходжування недоношених діток. Допомогу медустанові надали австрійські благодійники, а доправили до Луцька – волинські.




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Теги: благодійність
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