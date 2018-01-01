Волинській лікарні передали допомогу з Австрії
Сьогодні, 02:55
Австрійські благодійники зібрали та передали допомогу неонатальному центру на Волині.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У неонатальному центрі Волинського обласного територіального медичного об’єднання – нові кювези для виходжування недоношених діток. Допомогу медустанові надали австрійські благодійники, а доправили до Луцька – волинські.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
У неонатальному центрі Волинського обласного територіального медичного об’єднання – нові кювези для виходжування недоношених діток. Допомогу медустанові надали австрійські благодійники, а доправили до Луцька – волинські.
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