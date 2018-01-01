Показали фото луцьких «геніїв паркування»
Сьогодні, 00:09
«Героїв» паркування в Луцьку щоразу більшає. Це підтверджує чергове відпрацювання, яке здійснили інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради вулицями та дворами міста.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Ганяти» порушників Правил благоустрою міста Луцька довелося на вулицях Федорова, 4 та 6, Конякіна, 15, Кравчука, 9, а також Чорновола, 2, пр. Соборності,25 тощо
Знахабнілі шофери не зважають на думку пішоходів та залишають своїх чотириколісних улюбленців посеред дворів, на тротуарах, дитячих майданчиках та інших заборонених місцях.
На порушників муніципали складають адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Генії паркування, шукайте себе на світлинах», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.
«Ганяти» порушників Правил благоустрою міста Луцька довелося на вулицях Федорова, 4 та 6, Конякіна, 15, Кравчука, 9, а також Чорновола, 2, пр. Соборності,25 тощо
Знахабнілі шофери не зважають на думку пішоходів та залишають своїх чотириколісних улюбленців посеред дворів, на тротуарах, дитячих майданчиках та інших заборонених місцях.
На порушників муніципали складають адміністративні протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
«Генії паркування, шукайте себе на світлинах», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Весело получается, имеешь квартиру, приехал домой пожрать на обед, места парковочные не предусмотрены.... Тебе штраф су..а! Выход один- в следующий раз оставлять машину посреди дороги, пусть другие объезжают по тротуару!!!
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