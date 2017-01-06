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Святковий дідух: як зробити та скільки коштує

Святковий дідух: як зробити та скільки коштує
У прикарпатському селі Остриня дідухи плетуть у кожній хаті. Аби виготовити такий оберіг, роботу починають ще навесні.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Колоски жнуть зеленими, аби вони зберегли зерно та мали кращий колір. Наприкінці літа колосся жита, пшениці та вівса в’яжуть у спеціальні сніпки та ховають у темне місце. Виходить кожного виду до півсотні снопиків.

Маючи вправні руки і трохи досвіду, хлібне деревце можна сплести за півгодини. Над великим треба попрацювати втричі довше.

На Прикрапатті традицію плести дідуха передають із покоління в покоління. Колись – це був перший сніп – як символ щедрого врожаю. В’язали його із 12 пучків, у кожному по 7 колосків. Тепер його прикрашають травами, переважно цілющими. Їх вплітають неспроста: звіробій приносить здоров’я, мак – гроші.

Найменший різдвяний символ тут продають за 30 гривень, трохи більший коштує 50 гривень. За житній або ж традиційний без оздоблення просять 80 гривень. А ось вусатий пишний красень обійдеться в 150 гривень.

Дідух уособлює господаря й достаток. На Йордан хлібне дерево з хати виносять, на Стрітення його спалюють або ж годують ним курей.



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Теги: дідух
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