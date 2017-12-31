Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції

Настя Абрамчук, якій кілька днів тому робили операцію на мозку, має інфекцію легень.



Про це йдеться на сторінці



Дівчинка перебуває в реанімації, її стан стабільно важкий. До проблем під'єдналась легенева інфекція, тож дівчинці капають антибіотики.



«Настуся не випускає мамину руку... Мама каже, що мала свариться на медсестер, коли колять уколи. Почали робити фізичні вправи, - Настя старається! Дівчинка виснажена, багато спить.. Батьки просять молитви за Анастасію. Родина дуже вдячна всім за підтримку...

Віримо в перемогу!!! Любимо тебе, наша Квіточка!!!» - йдеться у дописі.



Триває збір коштів на реабілітацію дитини.



Перерахувати кошти можна за реквізитами:

Картка тата в Приватбанк 4149 4996 4811 1977



ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК

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