вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції

Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції
Настя Абрамчук, якій кілька днів тому робили операцію на мозку, має інфекцію легень.

Про це йдеться на сторінці «Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ» у Facebook.

Дівчинка перебуває в реанімації, її стан стабільно важкий. До проблем під'єдналась легенева інфекція, тож дівчинці капають антибіотики.

«Настуся не випускає мамину руку... Мама каже, що мала свариться на медсестер, коли колять уколи. Почали робити фізичні вправи, - Настя старається! Дівчинка виснажена, багато спить.. Батьки просять молитви за Анастасію. Родина дуже вдячна всім за підтримку...
Віримо в перемогу!!! Любимо тебе, наша Квіточка!!!» - йдеться у дописі.

Триває збір коштів на реабілітацію дитини.

Перерахувати кошти можна за реквізитами:
Картка тата в Приватбанк 4149 4996 4811 1977

ЧИТАТИ ІСТОРІЮ НАСТУСІ АБРАМЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Настуся Абрамчук, збір коштів, благодійність, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин вважає, що правоохоронці замовчують аварію за участю поліцейського
Сьогодні, 10:39
Дивні оголошення в Луцьку виявилися рекламою наркотиків
Сьогодні, 10:00
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції
Сьогодні, 09:40
На Волині вистачає вакцини від кору для дітей
Сьогодні, 08:00
На Волині відзначать ювілей відновлення греко-католицької церкви
Сьогодні, 07:17
Схожі новини
Турецькі медики відмовилися від гонорарів за операцію Насті Абрамчук Турецькі медики відмовилися від гонорарів за операцію Насті Абрамчук
31 грудень, 2017, 12:06
У ковельських школах - акція на підтримку Насті Абрамчук У ковельських школах - акція на підтримку Насті Абрамчук
06 грудень, 2017, 11:02
На лікування онкохворої дівчинки за день зібрали 24 тисячі На лікування онкохворої дівчинки за день зібрали 24 тисячі
16 листопад, 2017, 11:17
Турецька клініка погодилась оперувати Настю Абрамчук: потрібні кошти Турецька клініка погодилась оперувати Настю Абрамчук: потрібні кошти
14 листопад, 2017, 20:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
12 січень, 13:13
 2
У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 1
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
12 січень, 15:35
 1
Земан лідирує на виборах президента Чехії
Сьогодні, 17:58
 0
Що треба знати про кір і як захистити себе
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8