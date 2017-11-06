Дивні оголошення в Луцьку виявилися рекламою наркотиків





Про це 13 січня повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.



"Вулиці Луцька



Набравши вказаний на оголошеннях номер та поспілкувавшись з потенційними покупцями, складається враження, що на афішах вказані якісь закодовані терміни, які знає лише обмежена кількість людей. І не зовсім здорових.



Зайшовши в інтернет та почитавши трішки ми знайшли цікаву інформацію, що так приховують та поширюють різні види синтетичних наркотиків....



А й справді дивно. Невже в Луцьку хтось зберігає такі раритети?

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька впродовж дня очищали вулиці від незаконної та непотрібної реклами, а мисливці за рогами сайгака від зустрічі та придбання таких рогів та бивнів відмовились", - йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі муніципали з’ясували, що оголошення про купівлю бивнів мамонта виявились рекламою наркотиків.Про це 13 січня повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради."Вулиці Луцька заполонила дуже дивна реклама . Практично в кожному районі міста невідомі громадяни обклеїли електроопори банерами з незвичною пропозицією. Люди готові купити роги сайгака, бивні моржа та мамонта, а також зуби кашалота.Набравши вказаний на оголошеннях номер та поспілкувавшись з потенційними покупцями, складається враження, що на афішах вказані якісь закодовані терміни, які знає лише обмежена кількість людей. І не зовсім здорових.Зайшовши в інтернет та почитавши трішки ми знайшли цікаву інформацію, що так приховують та поширюють різні види синтетичних наркотиків....А й справді дивно. Невже в Луцьку хтось зберігає такі раритети?Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька впродовж дня очищали вулиці від незаконної та непотрібної реклами, а мисливці за рогами сайгака від зустрічі та придбання таких рогів та бивнів відмовились", - йдеться у дописі.

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