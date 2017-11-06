Дивні оголошення в Луцьку виявилися рекламою наркотиків
Сьогодні, 10:00
Луцькі муніципали з’ясували, що оголошення про купівлю бивнів мамонта виявились рекламою наркотиків.
Про це 13 січня повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Вулиці Луцька заполонила дуже дивна реклама. Практично в кожному районі міста невідомі громадяни обклеїли електроопори банерами з незвичною пропозицією. Люди готові купити роги сайгака, бивні моржа та мамонта, а також зуби кашалота.
Набравши вказаний на оголошеннях номер та поспілкувавшись з потенційними покупцями, складається враження, що на афішах вказані якісь закодовані терміни, які знає лише обмежена кількість людей. І не зовсім здорових.
Зайшовши в інтернет та почитавши трішки ми знайшли цікаву інформацію, що так приховують та поширюють різні види синтетичних наркотиків....
А й справді дивно. Невже в Луцьку хтось зберігає такі раритети?
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька впродовж дня очищали вулиці від незаконної та непотрібної реклами, а мисливці за рогами сайгака від зустрічі та придбання таких рогів та бивнів відмовились", - йдеться у дописі.
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Про це 13 січня повідомляє прес-служба департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Вулиці Луцька заполонила дуже дивна реклама. Практично в кожному районі міста невідомі громадяни обклеїли електроопори банерами з незвичною пропозицією. Люди готові купити роги сайгака, бивні моржа та мамонта, а також зуби кашалота.
Набравши вказаний на оголошеннях номер та поспілкувавшись з потенційними покупцями, складається враження, що на афішах вказані якісь закодовані терміни, які знає лише обмежена кількість людей. І не зовсім здорових.
Зайшовши в інтернет та почитавши трішки ми знайшли цікаву інформацію, що так приховують та поширюють різні види синтетичних наркотиків....
А й справді дивно. Невже в Луцьку хтось зберігає такі раритети?
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцька впродовж дня очищали вулиці від незаконної та непотрібної реклами, а мисливці за рогами сайгака від зустрічі та придбання таких рогів та бивнів відмовились", - йдеться у дописі.
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Коментарі 3
Нормальні люди роблять з цих речей рукоятки до ножів, шахи тощо... І це зовсім не раритет! А тим муніципалам все хочеться прославитись... Ви вже прославились Павліки Морозови, ідіть бабусь ганяйте з сємками!!!
Нормальні люди? я би сказав що в абсолютній більшості своій виготовленням займаються зекі. Прославлятись ніхто нехоче, журналістів, як і більшість громадян, зацікавили дивні, массові оголошення, вони звернулись до муніципалів чи ті невкурсі, муніципали через свою прес-службу дали відповідь, журналісти написали статтю. Все. Де тут піар і слава?
схоже автор сам накурився синтетичних наркотиків)))
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