вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин вважає, що правоохоронці замовчують аварію за участю поліцейського

Волинянин вважає, що правоохоронці замовчують аварію за участю поліцейського
Родичі загиблого чоловіка поблизу Хобултови вважають, що правоохоронні органи замовчують ДТП за участю поліцейського.

Про це пише БУГ.

До журналістів інтернет-видання звернувся чоловік Олександр, який вимагає справедливого та відкритого розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув батько.

ДТП трапилася 7-го січня поблизу села Хобултова. Автомобіль під керуванням 22-річного працівника поліції збив пішохода, який в результаті отриманих травм помер. У поліції ДТП не прокоментували, пояснили, що слідство веде прокуратура. 12-го січня під час зустрічі із журналістами, чоловік розповів, що у місцевій прокуратурі повідомили про те, що справу передали до обласної прокуратуру. Зі слів Олександра, у місцевій прокуратурі немає фахівців, які зможуть вести слідство, а вже у Луцьку вирішуватися буде під чию юрисдикцію потрапить розслідування – прокуратура чи СБУ.

Розпочнемо з початку. Пан Олександр є сином загиблого у ДТП чоловіка. Про трагедію дізнався від знайомих. Хоча й чоловік є сином, однак ніяких деталей про ДТП не знає, щоправда намагався дізнатися спершу в поліції, а потім у водія авто. Про те, що водій автомобіля, який здійснив наїзд, працює в правоохоронних органах, сім’я загиблого дізналася із допису у Фейсбук та Постанови прокуратури.

“Коли ми заходили в поліцію, то до нас були питання “а що ви від них хочете?” Ми хочемо дізнатися правду про те, що трапилося. Дізналися, що водій є поліцейським вже пізніше, коли отримали рішення з прокуратури. Ми бачилися з батьком цього хлопця (водій авто), він нас знайшов і коли приїхав додому то каже: “Давайте ми дамо вам гроші і якось домовимося”. Я подумав, що вони хочуть допомогти з похованням, тому сказав, що поговорю з родичами, побачимо скільки витратимо на все. На другий день (9-го січня – ред.) ми приїхали до моргу забирати тата, вже з постановою і подзвонили до нього, що біля моргу і можемо поговорити. Він під’їхав, покликав дядька, брата і мене в машину та запропонували 2 тисячі гривень і бумагу, що ми від нього нічого не хочемо. Ми відмовилися. Я думав, що вони хочуть допомогти на похорон, ми в ритуальній службі витратили 3 тисячі гривень,” – зазначив пан Олександр.

Також цікавий момент розповів чоловік про день, коли трапилася ДТП. Батько Олександра, разом з співмешканкою, проживав у Володимирі-Волинському в гуртожитку по вулиці Луцькій (біля автовокзалу). Зі слів сина, в цей день співмешканка 5 разів викликала поліцію для співмешканця, а собі швидку допомогу. З того, що відомо родичам, то в цей день, ще ніби син співмешканки загиблого “дав ляща” чоловікові, а після цього ніби правоохоронці відвезли чоловіка в напрямку Хобултови.

Додамо, що після того, як трапилося ДТП та загинув чоловік, його співмешканка намагалася вчинити суїцид та випала з вікна 3-го поверху цього ж таки гуртожитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Хобултів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
то в чому питання? як завжди: інтриги, заговори, розслідування
Відповісти
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка викрала з магазину продукти, алкоголь та іграшку
Сьогодні, 11:47
Синоптики сказали, коли в Україні будуть снігопади і морози до -25
Сьогодні, 11:10
Волинянин вважає, що правоохоронці замовчують аварію за участю поліцейського
Сьогодні, 10:39
Дивні оголошення в Луцьку виявилися рекламою наркотиків
Сьогодні, 10:00
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після операції
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Біля Праги в аварії постраждало півсотні людей Біля Праги в аварії постраждало півсотні людей
Сьогодні, 15:45
Смертельна аварія під Луцьком: подробиці від поліції Смертельна аварія під Луцьком: подробиці від поліції
12 січень, 10:54
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
11 січень, 20:40
Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського Засудили волинянина, який вчинив аварію і вдарив поліцейського
11 січень, 14:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В американському серіалі на Волині влаштували «спецоперацію»
12 січень, 13:13
 2
У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 1
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
12 січень, 15:35
 1
Земан лідирує на виборах президента Чехії
Сьогодні, 17:58
 0
Що треба знати про кір і як захистити себе
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8