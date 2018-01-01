Волинянин вважає, що правоохоронці замовчують аварію за участю поліцейського





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До журналістів інтернет-видання звернувся чоловік Олександр, який вимагає справедливого та відкритого розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув батько.



ДТП трапилася 7-го січня поблизу села Хобултова. Автомобіль під керуванням 22-річного працівника поліції збив пішохода, який в результаті отриманих травм помер. У поліції ДТП не прокоментували, пояснили, що слідство веде прокуратура. 12-го січня під час зустрічі із журналістами, чоловік розповів, що у місцевій прокуратурі повідомили про те, що справу передали до обласної прокуратуру. Зі слів Олександра, у місцевій прокуратурі немає фахівців, які зможуть вести слідство, а вже у Луцьку вирішуватися буде під чию юрисдикцію потрапить розслідування – прокуратура чи СБУ.



Розпочнемо з початку. Пан Олександр є сином загиблого у ДТП чоловіка. Про трагедію дізнався від знайомих. Хоча й чоловік є сином, однак ніяких деталей про ДТП не знає, щоправда намагався дізнатися спершу в поліції, а потім у водія авто. Про те, що водій автомобіля, який здійснив наїзд, працює в правоохоронних органах, сім’я загиблого дізналася із допису у Фейсбук та Постанови прокуратури.



“Коли ми заходили в поліцію, то до нас були питання “а що ви від них хочете?” Ми хочемо дізнатися правду про те, що трапилося. Дізналися, що водій є поліцейським вже пізніше, коли отримали рішення з прокуратури. Ми бачилися з батьком цього хлопця (водій авто), він нас знайшов і коли приїхав додому то каже: “Давайте ми дамо вам гроші і якось домовимося”. Я подумав, що вони хочуть допомогти з похованням, тому сказав, що поговорю з родичами, побачимо скільки витратимо на все. На другий день (9-го січня – ред.) ми приїхали до моргу забирати тата, вже з постановою і подзвонили до нього, що біля моргу і можемо поговорити. Він під’їхав, покликав дядька, брата і мене в машину та запропонували 2 тисячі гривень і бумагу, що ми від нього нічого не хочемо. Ми відмовилися. Я думав, що вони хочуть допомогти на похорон, ми в ритуальній службі витратили 3 тисячі гривень,” – зазначив пан Олександр.



Також цікавий момент розповів чоловік про день, коли трапилася ДТП. Батько Олександра, разом з співмешканкою, проживав у Володимирі-Волинському в гуртожитку по вулиці Луцькій (біля автовокзалу). Зі слів сина, в цей день співмешканка 5 разів викликала поліцію для співмешканця, а собі швидку допомогу. З того, що відомо родичам, то в цей день, ще ніби син співмешканки загиблого “дав ляща” чоловікові, а після цього ніби правоохоронці відвезли чоловіка в напрямку Хобултови.



Додамо, що після того, як трапилося ДТП та загинув чоловік, його співмешканка намагалася вчинити суїцид та випала з вікна 3-го поверху цього ж таки гуртожитку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родичі загиблого чоловіка поблизу Хобултови вважають, що правоохоронні органи замовчують ДТП за участю поліцейського.Про це пише БУГ До журналістів інтернет-видання звернувся чоловік Олександр, який вимагає справедливого та відкритого розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув батько.ДТП трапилася 7-го січня поблизу села Хобултова. Автомобіль під керуванням 22-річного працівника поліції збив пішохода, який в результаті отриманих травм помер. У поліції ДТП не прокоментували, пояснили, що слідство веде прокуратура. 12-го січня під час зустрічі із журналістами, чоловік розповів, що у місцевій прокуратурі повідомили про те, що справу передали до обласної прокуратуру. Зі слів Олександра, у місцевій прокуратурі немає фахівців, які зможуть вести слідство, а вже у Луцьку вирішуватися буде під чию юрисдикцію потрапить розслідування – прокуратура чи СБУ.Розпочнемо з початку. Пан Олександр є сином загиблого у ДТП чоловіка. Про трагедію дізнався від знайомих. Хоча й чоловік є сином, однак ніяких деталей про ДТП не знає, щоправда намагався дізнатися спершу в поліції, а потім у водія авто. Про те, що водій автомобіля, який здійснив наїзд, працює в правоохоронних органах, сім’я загиблого дізналася із допису у Фейсбук та Постанови прокуратури.“Коли ми заходили в поліцію, то до нас були питання “а що ви від них хочете?” Ми хочемо дізнатися правду про те, що трапилося. Дізналися, що водій є поліцейським вже пізніше, коли отримали рішення з прокуратури. Ми бачилися з батьком цього хлопця (водій авто), він нас знайшов і коли приїхав додому то каже: “Давайте ми дамо вам гроші і якось домовимося”. Я подумав, що вони хочуть допомогти з похованням, тому сказав, що поговорю з родичами, побачимо скільки витратимо на все. На другий день (9-го січня – ред.) ми приїхали до моргу забирати тата, вже з постановою і подзвонили до нього, що біля моргу і можемо поговорити. Він під’їхав, покликав дядька, брата і мене в машину та запропонували 2 тисячі гривень і бумагу, що ми від нього нічого не хочемо. Ми відмовилися. Я думав, що вони хочуть допомогти на похорон, ми в ритуальній службі витратили 3 тисячі гривень,” – зазначив пан Олександр.Також цікавий момент розповів чоловік про день, коли трапилася ДТП. Батько Олександра, разом з співмешканкою, проживав у Володимирі-Волинському в гуртожитку по вулиці Луцькій (біля автовокзалу). Зі слів сина, в цей день співмешканка 5 разів викликала поліцію для співмешканця, а собі швидку допомогу. З того, що відомо родичам, то в цей день, ще ніби син співмешканки загиблого “дав ляща” чоловікові, а після цього ніби правоохоронці відвезли чоловіка в напрямку Хобултови.Додамо, що після того, як трапилося ДТП та загинув чоловік, його співмешканка намагалася вчинити суїцид та випала з вікна 3-го поверху цього ж таки гуртожитку.

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