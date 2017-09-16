Синоптики сказали, коли в Україні будуть снігопади і морози до -25





Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання штабу ДСНС щодо заходів з попередження надзвичайних ситуацій у зимовий період, - пише



За його словами, в найближчі 10 днів очікується щонайменше два періоди суттєвого погіршення погодних умов – 18 січня хуртовини та снігопади, а 25 січня – сильне похолодання зі зниженням температури до -20...-25 градусів морозу.



18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину України, крім Сходу і Заходу, достатньо активних кілька циклонів, які приведуть до випадіння сильного, місцями дуже сильного снігу, налипання мокрого снігу, а також посилення швидкості вітру, хуртовини, – зазначив Кульбіда.



В Укргідрометцентрі зазначили, що 15-16 січня спочатку на Лівобережжі, а потім і на іншій території України очікується випадіння снігу до 10 сантиметрів, а 18 січня приріст сніжного покриву додасться ще на 10-20 сантиметрів в більшості областей України.



А 21-22 січня на території України очікується активний циклон з Балканського півострова, який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ в сніг, штормові вітри, ожеледицю і посиленням штормового вітру до 15-24 метрів за секунду.



"Починаючи з 25 січня є дуже висока ймовірність сильного похолодання в Україні, зі зниженням температури до -14, -19, а з 27-28 січня до -20, -25 градусів морозу", – додав директор Укргідрометцентру.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 18 січня в Україні очікуються сильні снігопади та хуртовини. А наприкінці січня Україну накриють морози до -25 градусів.Про це заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час засідання штабу ДСНС щодо заходів з попередження надзвичайних ситуацій у зимовий період, - пише "24 канал" За його словами, в найближчі 10 днів очікується щонайменше два періоди суттєвого погіршення погодних умов – 18 січня хуртовини та снігопади, а 25 січня – сильне похолодання зі зниженням температури до -20...-25 градусів морозу.18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину України, крім Сходу і Заходу, достатньо активних кілька циклонів, які приведуть до випадіння сильного, місцями дуже сильного снігу, налипання мокрого снігу, а також посилення швидкості вітру, хуртовини, – зазначив Кульбіда.В Укргідрометцентрі зазначили, що 15-16 січня спочатку на Лівобережжі, а потім і на іншій території України очікується випадіння снігу до 10 сантиметрів, а 18 січня приріст сніжного покриву додасться ще на 10-20 сантиметрів в більшості областей України.А 21-22 січня на території України очікується активний циклон з Балканського півострова, який принесе сильні снігопади з переходом у дощ, дощ в сніг, штормові вітри, ожеледицю і посиленням штормового вітру до 15-24 метрів за секунду."Починаючи з 25 січня є дуже висока ймовірність сильного похолодання в Україні, зі зниженням температури до -14, -19, а з 27-28 січня до -20, -25 градусів морозу", – додав директор Укргідрометцентру.

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