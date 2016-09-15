Волинянка викрала з магазину продукти, алкоголь та іграшку

Учора до Турійського відділення поліції надійшло відношення від товариства з обмеженою відповідальністю про те, що напередодні невідома особа скоїла крадіжку продуктів харчування та спритних напоїв із магазину у селищі Турійськ.Про це інформує прес-служба волинської поліції.Поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці, викрадене вилучили. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції з’ясували, що 11 січня із одного із магазинів у Турійську невідома особа викрала спиртні напої, продукти харчування та дитячу іграшку. Загалом сума збитку становить понад 300 грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 32-річної місцевої мешканки. Викрадене вилучили та повернуть власнику.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185(крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.