Волинянка викрала з магазину продукти, алкоголь та іграшку
Сьогодні, 11:47
Учора до Турійського відділення поліції надійшло відношення від товариства з обмеженою відповідальністю про те, що напередодні невідома особа скоїла крадіжку продуктів харчування та спритних напоїв із магазину у селищі Турійськ.
Про це інформує прес-служба волинської поліції.
Поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці, викрадене вилучили. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.
Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції з’ясували, що 11 січня із одного із магазинів у Турійську невідома особа викрала спиртні напої, продукти харчування та дитячу іграшку. Загалом сума збитку становить понад 300 грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 32-річної місцевої мешканки. Викрадене вилучили та повернуть власнику.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185(крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це інформує прес-служба волинської поліції.
Поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці, викрадене вилучили. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.
Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції з’ясували, що 11 січня із одного із магазинів у Турійську невідома особа викрала спиртні напої, продукти харчування та дитячу іграшку. Загалом сума збитку становить понад 300 грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 32-річної місцевої мешканки. Викрадене вилучили та повернуть власнику.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185(крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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