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Волинянка викрала з магазину продукти, алкоголь та іграшку

Волинянка викрала з магазину продукти, алкоголь та іграшку
Учора до Турійського відділення поліції надійшло відношення від товариства з обмеженою відповідальністю про те, що напередодні невідома особа скоїла крадіжку продуктів харчування та спритних напоїв із магазину у селищі Турійськ.

Про це інформує прес-служба волинської поліції.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці, викрадене вилучили. За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження.

Оперативники спільно з дільничними офіцерами поліції з’ясували, що 11 січня із одного із магазинів у Турійську невідома особа викрала спиртні напої, продукти харчування та дитячу іграшку. Загалом сума збитку становить понад 300 грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 32-річної місцевої мешканки. Викрадене вилучили та повернуть власнику.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185(крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: крадіжка, алкоголь
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