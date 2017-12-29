Найкращі версії «Щедрика» від українських зірок. ВІДЕО









“Щедрик” у виконанні Тіни Кароль:





“Щедрик” у виконанні Олега Скрипки:





“Щедрик” у виконанні NK:





“Щедрик” у виконанні Світлани Тарабарової:





“Щедрик” у виконанні Katie Melua на ВВС:





Як ONUKA виконала “Щедрик” в аеропорту – дивіться відео:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська народна пісня "Щедрик" в обробці Миколи Леонтовича стала справжнім світовим надбанням. За кордоном її знають під назвою "Carol of the Bells", але українською улюблений саундтрек зими звучить значно краще за свої кавери. Вперше "Щедрик" виконали у 1921 році, відтоді цю атмосферну пісню переспівували тисячі виконавців зі всього світу. Радіо Максимум пропонує послухати кілька варіантів цієї магічної композиції від українських зірок, які точно не залишать вас байдужими.“Щедрик” у виконанні Тіни Кароль:“Щедрик” у виконанні Олега Скрипки:“Щедрик” у виконанні NK:“Щедрик” у виконанні Світлани Тарабарової:“Щедрик” у виконанні Katie Melua на ВВС:Як ONUKA виконала “Щедрик” в аеропорту – дивіться відео:

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