У луцькому парку погасло півалеї парасольок
Сьогодні, 13:21
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки не працює частина парасольок з однойменної алеї.
Про це повідомив власкор Волинь24.
Так, у ніч з 12 на 13 січня не світилися парасольки. Якщо дивитися зі сторони луцького зоопарку, то не працювала ілюмінація, розташована з лівої сторони доріжки.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась зазначив, що про поломку не знає.
Натомість, як розповів депутат Ігор Поліщук, наразі причина поломки з'ясовується.
"Сьогодні КП Луцьксвітло з'ясує причину і виправить", - розповів він.
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Про це повідомив власкор Волинь24.
Так, у ніч з 12 на 13 січня не світилися парасольки. Якщо дивитися зі сторони луцького зоопарку, то не працювала ілюмінація, розташована з лівої сторони доріжки.
Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась зазначив, що про поломку не знає.
Натомість, як розповів депутат Ігор Поліщук, наразі причина поломки з'ясовується.
"Сьогодні КП Луцьксвітло з'ясує причину і виправить", - розповів він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Алея Зонтиків зроблена 13:22 вчасно! Наразі освітлюється добре)
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