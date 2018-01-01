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У луцькому парку погасло півалеї парасольок

У луцькому парку погасло півалеї парасольок
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки не працює частина парасольок з однойменної алеї.

Про це повідомив власкор Волинь24.

Так, у ніч з 12 на 13 січня не світилися парасольки. Якщо дивитися зі сторони луцького зоопарку, то не працювала ілюмінація, розташована з лівої сторони доріжки.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась зазначив, що про поломку не знає.

Натомість, як розповів депутат Ігор Поліщук, наразі причина поломки з'ясовується.

"Сьогодні КП Луцьксвітло з'ясує причину і виправить", - розповів він.

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Теги: алея парасольок
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Коментарі 1
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Алея Зонтиків зроблена 13:22 вчасно! Наразі освітлюється добре)
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