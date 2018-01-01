У луцькому парку погасло півалеї парасольок





Про це повідомив власкор



Так, у ніч з 12 на 13 січня не світилися парасольки. Якщо дивитися зі сторони луцького зоопарку, то не працювала ілюмінація, розташована з лівої сторони доріжки.



Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась зазначив, що про поломку не знає.



Натомість, як розповів депутат Ігор Поліщук, наразі причина поломки з'ясовується.



"Сьогодні КП Луцьксвітло з'ясує причину і виправить", - розповів він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки не працює частина парасольок з однойменної алеї.Про це повідомив власкор Волинь24 Так, у ніч з 12 на 13 січня не світилися парасольки. Якщо дивитися зі сторони луцького зоопарку, то не працювала ілюмінація, розташована з лівої сторони доріжки.Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась зазначив, що про поломку не знає.Натомість, як розповів депутат Ігор Поліщук, наразі причина поломки з'ясовується."Сьогодні КП Луцьксвітло з'ясує причину і виправить", - розповів він.

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