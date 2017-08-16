Фільм «Кіборги» хочуть подати на «Оскар»





Про це повідомив актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв в ефірі



"Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.



Водночас Сеїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.



Детальніше дивіться у відео:



"Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вікенд прокату фільм зібрав більш як 8 мільйонів гривень. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. 5 гривень із кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу родинам загиблих у боях за летовище. Згодом стало відомо, що кінотеатри продовжать прокат "Кіборгів", зважаючи на його мільйонні збори, поряд із "Зоряними війнами".



Крім того, Канада, США і країни Балтії хочуть запустити у прокат фільм "Кіборги". Підписаних договорів ще немає, але переговори тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стрічку "Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України.Про це повідомив актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв в ефірі "5 каналу" "Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.Водночас Сеїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.Детальніше дивіться у відео:"Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вікенд прокату фільм зібрав більш як 8 мільйонів гривень. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. 5 гривень із кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу родинам загиблих у боях за летовище. Згодом стало відомо, що кінотеатри продовжать прокат "Кіборгів", зважаючи на його мільйонні збори, поряд із "Зоряними війнами".Крім того, Канада, США і країни Балтії хочуть запустити у прокат фільм "Кіборги". Підписаних договорів ще немає, але переговори тривають.

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