вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Фільм «Кіборги» хочуть подати на «Оскар»

Фільм «Кіборги» хочуть подати на «Оскар»
Стрічку "Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України.

Про це повідомив актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв в ефірі "5 каналу".

"Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.

Водночас Сеїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.

Детальніше дивіться у відео:

"Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вікенд прокату фільм зібрав більш як 8 мільйонів гривень. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. 5 гривень із кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу родинам загиблих у боях за летовище. Згодом стало відомо, що кінотеатри продовжать прокат "Кіборгів", зважаючи на його мільйонні збори, поряд із "Зоряними війнами".

Крім того, Канада, США і країни Балтії хочуть запустити у прокат фільм "Кіборги". Підписаних договорів ще немає, але переговори тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фільм, «Кіборги», Оскар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
13 січень, 22:27
У Луцьку алкоголік тероризує сім’ю
13 січень, 21:38
Фільм «Кіборги» хочуть подати на «Оскар»
13 січень, 21:09
Дах потік, як решето: жителі будинку не знають, як перезимувати
13 січень, 20:15
Найкращі версії «Щедрика» від українських зірок. ВІДЕО
13 січень, 19:01
Схожі новини
Опублікували тизер фільму про захисників Донецького аеропорту Опублікували тизер фільму про захисників Донецького аеропорту
16 серпень, 2017, 10:49
Фільм «Волинь» здобув 9 польських «Оскарів» Фільм «Волинь» здобув 9 польських «Оскарів»
22 березень, 2017, 10:35
Україна зацікавила режисерів світового рівня Україна зацікавила режисерів світового рівня
12 лютий, 2016, 02:35
Фільм про Євромайдан номінований на «Оскар»^ Фільм про Євромайдан номінований на «Оскар»^
14 січень, 2016, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
13 січень, 22:27
 1
У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО
13 січень, 16:20
 1
Біля Луцька згоріло Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду
Сьогодні, 02:00
 0
У Києві «закрили» Російський центр
Сьогодні, 01:18
 0
У Сирії військові влаштували хімічну атаку
Сьогодні, 00:30
 0
Медіа
відео
1/8