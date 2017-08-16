Фільм «Кіборги» хочуть подати на «Оскар»
13 січень, 21:09
Стрічку "Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України.
Про це повідомив актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв в ефірі "5 каналу".
"Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.
Водночас Сеїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.
Детальніше дивіться у відео:
"Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вікенд прокату фільм зібрав більш як 8 мільйонів гривень. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. 5 гривень із кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу родинам загиблих у боях за летовище. Згодом стало відомо, що кінотеатри продовжать прокат "Кіборгів", зважаючи на його мільйонні збори, поряд із "Зоряними війнами".
Крім того, Канада, США і країни Балтії хочуть запустити у прокат фільм "Кіборги". Підписаних договорів ще немає, але переговори тривають.
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Про це повідомив актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв в ефірі "5 каналу".
"Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.
Водночас Сеїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.
Детальніше дивіться у відео:
"Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вікенд прокату фільм зібрав більш як 8 мільйонів гривень. Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. 5 гривень із кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу родинам загиблих у боях за летовище. Згодом стало відомо, що кінотеатри продовжать прокат "Кіборгів", зважаючи на його мільйонні збори, поряд із "Зоряними війнами".
Крім того, Канада, США і країни Балтії хочуть запустити у прокат фільм "Кіборги". Підписаних договорів ще немає, але переговори тривають.
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