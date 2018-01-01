У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО

Різдво Христове - особливе свято, що наповнює серця теплом, радістю, милосердям, єднає родини і громаду.13 січня на Театральному майдані міста Луцька зібралося багато лучан та гостей міжнародного етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”. Цей захід уже став традиційним. На цьогорічний етно-фестиваль з'їхалися кращі колядники з міста Луцька, найвіддаленіших куточків Волині, України. Різдвяні обряди на сцені у центрі Луцька демонструють колективи з Білорусі, Литви, Польщі, - повідомили у міській раді.В урочистому відкритті фестивалю взяли участь секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, керівники колективів з Білорусі, Литви, Польщі. Григорій Пустовіт, вітаючи присутніх з Різдвом Христовим, сказав: “Сьогодні ми розпочинаємо етно-фестиваль “Різдво у Луцьку”, який покаже нам не лише творчі здобутки та вміння виконувати різдвяні піснеспіви українських колективів, а разом з нами будуть співати колективи з Литви, Польщі, Білорусі і спільно ми будемо славити Ісуса Христа та підтримувати традиції, які властиві нашим народам. Тому я хочу побажати усім вам гарного перегляду фестивальної програми. Зі святом усіх вас! Хай нам щастить і таланить!”Потім розпочалося святкове дійство «Небо і земля нині торжествують!» за участі колективів з Польщі, Білорусі, Литви, України. А наступну святкову різдвяну програму «Нова радість стала» підготували фольклорні гурти загальноосвітніх та музичних шкіл міста Луцька. Відтворив народне обрядове дійство «Де Коза ходить...» фольклорний гурт «Чачка».Завтра на Театральному майдані відбудеться різдвяне дійство «Прийшли до вас з Колядою» за участі фольклорних колективів Волині. Щедруватимуть та колядуватимуть колективи з Польщі, Білорусі, Литви, України під час концерту «Радуйся, земле!».В облмуздрамтеатрі буде святково-обрядове різдвяне дійство «Три празники в гості», а в Палаці культури міста Луцька - дитячий пісенний конкурс «Зимова казка».Упродовж двох днів працюватиме святковий ярмарок з традиційними частуваннями, де лучани можуть посмакувати різноманітними різдвяними стравами, солодощами, придбати сувенірну продукцію. Свої ласощі для лучан і гостей міста представили й медовари. Усі охочі можуть скуштувати питних медів, придбати вироби з воску та інші продукти бджільництва. Для тих, хто бажає спробувати себе у рукоділлі, діє етно-проект «Різдвяна майстерня». Завершиться фестиваль громадською акцією «Спільна Коляда» та виступом спеціального гостя фестивалю «Різдво у Луцьку» Олега Скрипки.