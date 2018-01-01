Поблизу автозаправки побили волинського атовця





Відомо, що між потерпілим, 38-річним рожищанином, демобілізованим учасником АТО Віктором, та групою осіб зав'язалася суперечка, - пише



Один із компанії так розлютився, що пішли в хід кулаки. Віктора шпиталізували до Рожищенської райлікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу, а у Волинській обласній клінічній лікарні провели оперативне втручання.



Як повідомили Район.Рожище в Рожищенському відділенні поліції, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), яке карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.



Як тільки потерпілий пройде необхідне лікування буде призначена судово-медична експертиза з метою встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Після чого поліція проведе ряд слідчих дій за участю Віктора та прийме кінцеве процесуальне рішення у Кримінальному провадженні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Це трапилося 10 січня близько 1:00 год ночі, поблизу АЗС «Аветра» на вулиці 1 Травня, 1д.Відомо, що між потерпілим, 38-річним рожищанином, демобілізованим учасником АТО Віктором, та групою осіб зав'язалася суперечка, - пише Район.Рожище Один із компанії так розлютився, що пішли в хід кулаки. Віктора шпиталізували до Рожищенської райлікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу, а у Волинській обласній клінічній лікарні провели оперативне втручання.Як повідомили Район.Рожище в Рожищенському відділенні поліції, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження), яке карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.Як тільки потерпілий пройде необхідне лікування буде призначена судово-медична експертиза з метою встановлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Після чого поліція проведе ряд слідчих дій за участю Віктора та прийме кінцеве процесуальне рішення у Кримінальному провадженні.

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