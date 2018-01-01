У Луцьку алкоголік тероризує сім’ю
13 січень, 21:38
У Луцьку чоловік-алкоголік регулярно влаштовує скандали своїй сестрі та її сім’ї, яка живе просто над горе-родичем.
У п’ятницю, 12 січня, вгамовувати чергову сварку довелось поліції і громадському формуванню «Самооборона Волині», - повідомив власкор «Волинь24».
У двоповерховому будинку на вулиці Дубнівській мешкають брат і сестра. Майно їм дісталось у спадок від батьків.
Жінка зі своєю сім’єю благополучно живе на другому поверсі. А от її брат часто напивається оковитої і дебоширить. Він живе на першому поверсі, де давно за борги відрізані газ, світло і тепло.
Після чергової сварки чоловік викликав поліцію, щоб поскаржитись на свою долю і те, як несправедливо суд поділив житло. Хоча, він сам живе на такій же площі, як сестра з сім’єю.
Скаржився пияка й на те, що його нібито не пускають до хати, хоча двері були відчинені.
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У п’ятницю, 12 січня, вгамовувати чергову сварку довелось поліції і громадському формуванню «Самооборона Волині», - повідомив власкор «Волинь24».
У двоповерховому будинку на вулиці Дубнівській мешкають брат і сестра. Майно їм дісталось у спадок від батьків.
Жінка зі своєю сім’єю благополучно живе на другому поверсі. А от її брат часто напивається оковитої і дебоширить. Він живе на першому поверсі, де давно за борги відрізані газ, світло і тепло.
Після чергової сварки чоловік викликав поліцію, щоб поскаржитись на свою долю і те, як несправедливо суд поділив житло. Хоча, він сам живе на такій же площі, як сестра з сім’єю.
Скаржився пияка й на те, що його нібито не пускають до хати, хоча двері були відчинені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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