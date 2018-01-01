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У Луцьку алкоголік тероризує сім’ю

У Луцьку алкоголік тероризує сім’ю
У Луцьку чоловік-алкоголік регулярно влаштовує скандали своїй сестрі та її сім’ї, яка живе просто над горе-родичем.

У п’ятницю, 12 січня, вгамовувати чергову сварку довелось поліції і громадському формуванню «Самооборона Волині», - повідомив власкор «Волинь24».

У двоповерховому будинку на вулиці Дубнівській мешкають брат і сестра. Майно їм дісталось у спадок від батьків.

Жінка зі своєю сім’єю благополучно живе на другому поверсі. А от її брат часто напивається оковитої і дебоширить. Він живе на першому поверсі, де давно за борги відрізані газ, світло і тепло.

Після чергової сварки чоловік викликав поліцію, щоб поскаржитись на свою долю і те, як несправедливо суд поділив житло. Хоча, він сам живе на такій же площі, як сестра з сім’єю.

Скаржився пияка й на те, що його нібито не пускають до хати, хоча двері були відчинені.

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Теги: сімейний конфлікт, алкоголік, Луцьк
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