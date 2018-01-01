У Луцьку алкоголік тероризує сім’ю





У п’ятницю, 12 січня, вгамовувати чергову сварку довелось поліції і громадському формуванню «Самооборона Волині», - повідомив власкор



У двоповерховому будинку на вулиці Дубнівській мешкають брат і сестра. Майно їм дісталось у спадок від батьків.



Жінка зі своєю сім’єю благополучно живе на другому поверсі. А от її брат часто напивається оковитої і дебоширить. Він живе на першому поверсі, де давно за борги відрізані газ, світло і тепло.



Після чергової сварки чоловік викликав поліцію, щоб поскаржитись на свою долю і те, як несправедливо суд поділив житло. Хоча, він сам живе на такій же площі, як сестра з сім’єю.



Скаржився пияка й на те, що його нібито не пускають до хати, хоча двері були відчинені.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік-алкоголік регулярно влаштовує скандали своїй сестрі та її сім’ї, яка живе просто над горе-родичем.У п’ятницю, 12 січня, вгамовувати чергову сварку довелось поліції і громадському формуванню «Самооборона Волині», - повідомив власкор «Волинь24» У двоповерховому будинку на вулиці Дубнівській мешкають брат і сестра. Майно їм дісталось у спадок від батьків.Жінка зі своєю сім’єю благополучно живе на другому поверсі. А от її брат часто напивається оковитої і дебоширить. Він живе на першому поверсі, де давно за борги відрізані газ, світло і тепло.Після чергової сварки чоловік викликав поліцію, щоб поскаржитись на свою долю і те, як несправедливо суд поділив житло. Хоча, він сам живе на такій же площі, як сестра з сім’єю.Скаржився пияка й на те, що його нібито не пускають до хати, хоча двері були відчинені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію