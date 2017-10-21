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Земан лідирує на виборах президента Чехії

Земан лідирує на виборах президента Чехії
У суботу, 13 січня, о 15.00 за київським часом в Чехії завершилося голосування на президентських виборах, які почалися напередодні у п'ятницю.

Як повідомляє Укрінформ, за попередніми результатами, лідирує чинний глава держави Мілош Земан.

За підсумками підрахунку бюлетенів на 66% виборчих дільниць, за нього проголосували 41,4% виборців.

При цьому його найближчий суперник, науковець Іржі Драгош, набрав поки лише 26,3%.

На третьому місці колишній дипломат Павел Фішер із результатом 9,5%.

За даними чеського ЦВК, явка виборців наближається до 60%.

Зазначимо, що Мілош Земан займає прокремлівську позицію та неодноразово виступав за визнання окупованого РФ Криму російською територією та за зняття з Москви санкцій.

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Теги: Чехія
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