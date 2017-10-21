Земан лідирує на виборах президента Чехії
13 січень, 17:58
У суботу, 13 січня, о 15.00 за київським часом в Чехії завершилося голосування на президентських виборах, які почалися напередодні у п'ятницю.
Як повідомляє Укрінформ, за попередніми результатами, лідирує чинний глава держави Мілош Земан.
За підсумками підрахунку бюлетенів на 66% виборчих дільниць, за нього проголосували 41,4% виборців.
При цьому його найближчий суперник, науковець Іржі Драгош, набрав поки лише 26,3%.
На третьому місці колишній дипломат Павел Фішер із результатом 9,5%.
За даними чеського ЦВК, явка виборців наближається до 60%.
Зазначимо, що Мілош Земан займає прокремлівську позицію та неодноразово виступав за визнання окупованого РФ Криму російською територією та за зняття з Москви санкцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомляє Укрінформ, за попередніми результатами, лідирує чинний глава держави Мілош Земан.
За підсумками підрахунку бюлетенів на 66% виборчих дільниць, за нього проголосували 41,4% виборців.
При цьому його найближчий суперник, науковець Іржі Драгош, набрав поки лише 26,3%.
На третьому місці колишній дипломат Павел Фішер із результатом 9,5%.
За даними чеського ЦВК, явка виборців наближається до 60%.
Зазначимо, що Мілош Земан займає прокремлівську позицію та неодноразово виступав за визнання окупованого РФ Криму російською територією та за зняття з Москви санкцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дах потік, як решето: жителі будинку не знають, як перезимувати
13 січень, 20:15
Найкращі версії «Щедрика» від українських зірок. ВІДЕО
13 січень, 19:01
Земан лідирує на виборах президента Чехії
13 січень, 17:58
До луцького «політеху» з’їхалися студенти з усієї України. ФОТО
13 січень, 17:10
Поблизу автозаправки побили волинського атовця
13 січень, 16:37