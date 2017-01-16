Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО





13 січня на Театральному майдані міста Луцька зібралося багато лучан та гостей міжнародного етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”. Цей захід уже став традиційним. На цьогорічний етно-фестиваль з'їхалися кращі колядники з міста Луцька, найвіддаленіших куточків Волині, України. Різдвяні обряди на сцені у центрі Луцька демонструють колективи з Білорусі, Литви, Польщі, - повідомили у міській раді.



Вашій увазі підбірка світлин учасників та глядачів дійства від фотографа Павла Березюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різдво Христове - особливе свято, що наповнює серця теплом, радістю, милосердям, єднає родини і громаду.13 січня на Театральному майдані міста Луцька зібралося багато лучан та гостей міжнародного етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”. Цей захід уже став традиційним. На цьогорічний етно-фестиваль з'їхалися кращі колядники з міста Луцька, найвіддаленіших куточків Волині, України. Різдвяні обряди на сцені у центрі Луцька демонструють колективи з Білорусі, Литви, Польщі, - повідомили у міській раді.Вашій увазі підбірка світлин учасників та глядачів дійства від фотографа Павла Березюка.

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