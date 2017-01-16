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Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО

Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Різдво Христове - особливе свято, що наповнює серця теплом, радістю, милосердям, єднає родини і громаду.

13 січня на Театральному майдані міста Луцька зібралося багато лучан та гостей міжнародного етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”. Цей захід уже став традиційним. На цьогорічний етно-фестиваль з'їхалися кращі колядники з міста Луцька, найвіддаленіших куточків Волині, України. Різдвяні обряди на сцені у центрі Луцька демонструють колективи з Білорусі, Литви, Польщі, - повідомили у міській раді.

Вашій увазі підбірка світлин учасників та глядачів дійства від фотографа Павла Березюка.

Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: Різдво у Луцьку, фото
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