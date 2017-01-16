Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
13 січень, 22:27
Різдво Христове - особливе свято, що наповнює серця теплом, радістю, милосердям, єднає родини і громаду.
13 січня на Театральному майдані міста Луцька зібралося багато лучан та гостей міжнародного етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”. Цей захід уже став традиційним. На цьогорічний етно-фестиваль з'їхалися кращі колядники з міста Луцька, найвіддаленіших куточків Волині, України. Різдвяні обряди на сцені у центрі Луцька демонструють колективи з Білорусі, Литви, Польщі, - повідомили у міській раді.
Вашій увазі підбірка світлин учасників та глядачів дійства від фотографа Павла Березюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
13 січня на Театральному майдані міста Луцька зібралося багато лучан та гостей міжнародного етно-фестивалю “Різдво у Луцьку”. Цей захід уже став традиційним. На цьогорічний етно-фестиваль з'їхалися кращі колядники з міста Луцька, найвіддаленіших куточків Волині, України. Різдвяні обряди на сцені у центрі Луцька демонструють колективи з Білорусі, Литви, Польщі, - повідомили у міській раді.
Вашій увазі підбірка світлин учасників та глядачів дійства від фотографа Павла Березюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ігор Лапін розповів, чому не встановлює лавочок
13 січень, 23:16
Луцький пологовий відімкнули від опалення
13 січень, 22:31
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
13 січень, 22:27
У Луцьку алкоголік тероризує сім’ю
13 січень, 21:38
Фільм «Кіборги» хочуть подати на «Оскар»
13 січень, 21:09