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Біля Луцька згоріло Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду

Біля Луцька згоріло Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду
У селі Зміїнець спалили машину доньці заступника голови Волинського окружного амдіністративного суду Віктора Мачульського.

Пригода сталася у ніч на суботу, 13 січня, повідомив власкор інтернет-видання Волинь24.

Як інформує власкор, кілька машин пожежників прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Пожежа відбувалася в глибині двору, куди власкора не допустили. Тим не менше, очевидці повідомили: горить джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.

«Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова», - повідомив власкору один із сусідів.

В управлінні Державної служби з надвичайних ситуації у Волинській області підтвердили факт пожежі у Зміїнці.

«О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька», - повідомили пожежники.

О 1:58 рятувальники прибули на місце. О 2:01 – локалізували пожежу, о 2:25 – ліквідували» - інформують в ДСНС Волині.

З’ясувалося, що горів позашляховик Mitsubishi. Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню.

Коли прибули пожежники, машина була охоплена вогнем повністю.

«Завдяки професійним діям вогнеборців, вдалося врятувати літню кухню та інші господарські споруди», - наголошують у ДСНС.


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Теги: Віктор Мочульський, пожежа, вогонь
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