Біля Луцька згоріло Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду
Сьогодні, 02:00
У селі Зміїнець спалили машину доньці заступника голови Волинського окружного амдіністративного суду Віктора Мачульського.
Пригода сталася у ніч на суботу, 13 січня, повідомив власкор інтернет-видання Волинь24.
Як інформує власкор, кілька машин пожежників прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Пожежа відбувалася в глибині двору, куди власкора не допустили. Тим не менше, очевидці повідомили: горить джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.
«Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова», - повідомив власкору один із сусідів.
В управлінні Державної служби з надвичайних ситуації у Волинській області підтвердили факт пожежі у Зміїнці.
«О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька», - повідомили пожежники.
О 1:58 рятувальники прибули на місце. О 2:01 – локалізували пожежу, о 2:25 – ліквідували» - інформують в ДСНС Волині.
З’ясувалося, що горів позашляховик Mitsubishi. Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню.
Коли прибули пожежники, машина була охоплена вогнем повністю.
«Завдяки професійним діям вогнеборців, вдалося врятувати літню кухню та інші господарські споруди», - наголошують у ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пригода сталася у ніч на суботу, 13 січня, повідомив власкор інтернет-видання Волинь24.
Як інформує власкор, кілька машин пожежників прибули до одного з особняків у селі Зміїнець близько 2:00 ночі. Пожежа відбувалася в глибині двору, куди власкора не допустили. Тим не менше, очевидці повідомили: горить джип доньки заступника голови окружного адмінсуду.
«Підпал, бо облили чимось. Кажуть, знайшли факел чи коктейль Молотова», - повідомив власкору один із сусідів.
В управлінні Державної служби з надвичайних ситуації у Волинській області підтвердили факт пожежі у Зміїнці.
«О 1:50 надійшло повідомлення від мешканців села Зміїнець про пожежу в одному з господарств села. На місце виїхали по одному відділенню із 2 найближчих пожежних частин міста Луцька», - повідомили пожежники.
О 1:58 рятувальники прибули на місце. О 2:01 – локалізували пожежу, о 2:25 – ліквідували» - інформують в ДСНС Волині.
З’ясувалося, що горів позашляховик Mitsubishi. Вогонь перекинувся на поряд розташовану літню кухню.
Коли прибули пожежники, машина була охоплена вогнем повністю.
«Завдяки професійним діям вогнеборців, вдалося врятувати літню кухню та інші господарські споруди», - наголошують у ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
народний гнів
Батько нагрiшив
Останні новини
Біля Луцька згоріло Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду
Сьогодні, 02:00
У Києві «закрили» Російський центр
Сьогодні, 01:18
У Сирії військові влаштували хімічну атаку
Сьогодні, 00:30
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії
13 січень, 23:20