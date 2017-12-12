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На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії

На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії
На острові Гернсі в протоці Ла-Манш вбили учасника АТО, громадянина Латвії Міка Алпса.

Про це повідомили на сторінці 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії.

За наявними даними, рештки Алпса було виявлено у спаленому автомобілі.

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"Катували, вбили, прив'язали та спалили в машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону. Вбивство на островах, де населення менш ніж 70 тисяч, звідки важко швидко втекти, де всі знають один одного - це резонансна подія", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Алпс служив в добровольчому батальйоні протягом останніх двох років.

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Теги: смерть, АТО, Мік Алпс
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