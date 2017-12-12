На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії

На острові Гернсі в протоці Ла-Манш вбили учасника АТО, громадянина ЛатвіїПро це повідомили на сторінці 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії.За наявними даними, рештки Алпса було виявлено у спаленому автомобілі.Читайте також: У Київській області невідомі вбили учасника АТО"Катували, вбили, прив'язали та спалили в машині, яку Мік віз для військових потреб батальйону. Вбивство на островах, де населення менш ніж 70 тисяч, звідки важко швидко втекти, де всі знають один одного - це резонансна подія", - йдеться в повідомленні.Як зазначається, Алпс служив в добровольчому батальйоні протягом останніх двох років.