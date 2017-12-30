У Луцьку сусіди воюють з алкопритоном. Чиновники розводять руками

У Луцьку мешканці будинку на вулиці Привокзальній безуспішно намагаються вгамувати сусідку, яка влаштувала алкопритон в квартирі.Про це в Facebook пише одна з жительок багатоповерхівки Марія Пилипчук.Цими днями минатиме рівно місяць відтоді, як горіла квартира №1 на Привокзальній 3. Хочу поділитися враженнями від кількатижневого ходіння інстанціями, результатами їхньої діяльності:1. Наша алкозалежна сусідка Тетяна Хомяк (Садикова) залишилася жива. Притон продовжує свою роботу НОЧАМИ. Зустріч Нового року, Різдвяні свята мешканців проходять у постійному чергуванні і моніторингу всіх, хто заходить в під"їзд. Однієї ночі напередодні Нового року ми знову викликали пожежну і Патрульна поліція Волинської області - запобігли новій пожежі. Жити в такому напруженні дуже важко ((( Постійно на зв"язку із нашим дільничим, який допомагає в межах своїх повноважень. Викликаємо патрульну поліцію і письмово фіксуємо усі небезпечні ситуації. А вони періодично виникають і БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИСЯ, на жаль.2. Ми намагалися задіяти усі соціальні служби у цій ситуації. Департамент соціальної політики Луцької міської ради зреагували досить швидко після нашого групового звернення: наступного дня представниками соцслужб був принесений пакет із продуктами, обстежено помешкання. Наша "героїня" Тетяна Хомяк (Садикова) ПИСЬМОВО відмовилася від УСІХ видів запропонованої соціальної підтримки, а також госпіталізації та обстеження у медичних закладах.!!!! Працівники соціальних служб знайшли її сестру, яка має завести її на медогляд, після якого Тетяну Хомяк мають помістити в якийсь із соціальних закладів. Медогляд займе певний час, та й Тетяна може випити і передумати ((((3. Був представник Департамент Муніципальної Варти Луцької міської ради і підготував свої висновки на засідання виконкому. ЧЕКАЄМО НА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТ!!!4. Були на прийомі у Ігоря Поліщука (радник в.о. міського голови Луцька, - ред.). Він обіцяв посприяти з косметичним ремонтом під"їзду після пожежі і задіяти ЖЕК №3. Працівників ЖЕКу бачили лише раз: вони вставили постраждалій=винуватиці скло у вікна (які були розбиті знову наступного дня), сповістили нас про підвищення тарифів на обслуговування будинку і сказали, що ми їм винні 9 000грн., а тому нічого вони робити не будуть. Мешканці будинку були ШОКОВАНІ, коли побачили Звіти по виконаних роботах за 2014-2017 рр. Виявляється, у нас проводилися ремонти 3 електрощитків, косіння 2 040 кв. м трави (!!!!!!!!) і т.п. Повністю солідарні із жителями вул. Ковельської, котрі зареєстрували петицію на інспектування цього ЖЕКу5. За декілька останніх тижнів ми зареєстрували письмові заяви до усіх профільних установ. Чекаємо на відповідь про особистий прийом у Григорій Пустовіт6. Ми зрозуміли, що законослухняні платники податків та комунальних послуг можуть виявитися беззахисними перед однією хворою, алкозалежною людиною навіть після ПОЖЕЖІ у спільному будинку.Чекаємо на дієву допомогу міської плади. Тест на нашу довіру напередодні нових виборів