Курс валют у Луцьку на 14 січня





Євро при купівлі становить - 33,812, при продажу - 34,663.



Курс російського рубля: купівля - 0,435, продаж - 0,507.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,563, продаж - 8,250.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 28,346, а продаж - 28,682.Євро при купівлі становить - 33,812, при продажу - 34,663.Курс російського рубля: купівля - 0,435, продаж - 0,507.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,563, продаж - 8,250.

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