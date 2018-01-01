Помер відомий український журналіст

Дмитро Гомон, який протягом декількох років боровся з онкологією.



Трагічну новину повідомила його дружина Тетяна в соціальній мережі Facebook, – пише



«Дорогі мої. Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього поста не було. Але. Діми не стало сьогодні близько другої ночі. Він до останнього моменту був при здоровому глузді, з мінімальною кількістю знеболюючих за останній місяць. Вдячні всім за можливість провести останні два тижні в чудовій країні, гуляти, розмовляти. Він був налаштований боротися і боровся, адже лікування в Ізраїлі надало сили та віри. Ми всі сподівалися і я ні на хвилину ні про що не шкодую», – написала вона.



Як відомо, у Дмитра Гомона був рак підшлункової залози IV стадії. Остаточний діагноз йому поставили лише на початку січня в Ізраїлі. Українські онкологи переконували, що журналіст хворів на рак печінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 14 січня помер журналіст телеканалу «Еспресо», який протягом декількох років боровся з онкологією.Трагічну новину повідомила його дружинав соціальній мережі Facebook, – пише Обозреватель «Дорогі мої. Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього поста не було. Але. Діми не стало сьогодні близько другої ночі. Він до останнього моменту був при здоровому глузді, з мінімальною кількістю знеболюючих за останній місяць. Вдячні всім за можливість провести останні два тижні в чудовій країні, гуляти, розмовляти. Він був налаштований боротися і боровся, адже лікування в Ізраїлі надало сили та віри. Ми всі сподівалися і я ні на хвилину ні про що не шкодую», – написала вона.Як відомо, у Дмитра Гомона був рак підшлункової залози IV стадії. Остаточний діагноз йому поставили лише на початку січня в Ізраїлі. Українські онкологи переконували, що журналіст хворів на рак печінки.

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