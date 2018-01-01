вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий український журналіст

Помер відомий український журналіст
У ніч на 14 січня помер журналіст телеканалу «Еспресо» Дмитро Гомон, який протягом декількох років боровся з онкологією.

Трагічну новину повідомила його дружина Тетяна в соціальній мережі Facebook, – пише Обозреватель.

«Дорогі мої. Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього поста не було. Але. Діми не стало сьогодні близько другої ночі. Він до останнього моменту був при здоровому глузді, з мінімальною кількістю знеболюючих за останній місяць. Вдячні всім за можливість провести останні два тижні в чудовій країні, гуляти, розмовляти. Він був налаштований боротися і боровся, адже лікування в Ізраїлі надало сили та віри. Ми всі сподівалися і я ні на хвилину ні про що не шкодую», – написала вона.

Як відомо, у Дмитра Гомона був рак підшлункової залози IV стадії. Остаточний діагноз йому поставили лише на початку січня в Ізраїлі. Українські онкологи переконували, що журналіст хворів на рак печінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку двоє студентів розтрощили авто поліції
Сьогодні, 11:54
Опублікували історичні фото зимового Луцька
Сьогодні, 10:49
Помер відомий український журналіст
Сьогодні, 09:53
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку сусіди воюють з алкопритоном. Чиновники розводять руками
Сьогодні, 08:39
Схожі новини
Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО
Сьогодні, 15:34
На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії На острові в Ла-Манші вбили атовця з Латвії
13 січень, 23:20
У селищі на Волині сортують сміття У селищі на Волині сортують сміття
12 січень, 22:08
У Запоріжжі серед вулиці розстріляли бізнесмена У Запоріжжі серед вулиці розстріляли бізнесмена
12 січень, 16:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:02
 1
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
13 січень, 22:27
 1
У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО
13 січень, 16:20
 1
У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО
Сьогодні, 17:11
 0
«Колядує вся земля»: на Театральному майдані - різдвяний фестиваль
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8