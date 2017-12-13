У Луцьку двоє студентів розтрощили авто поліції
Сьогодні, 11:54
У Луцьку двоє нетверезих молодиків побили заднє скло у машині поліції, знімаючи це на камери телефонів.
Пригода сталася у ніч на неділю, 14 січня на вулиці Потебні, біля нічного клубу «Наталка», – пише Волинь24.
Поліція охорони прибула на виклик, залишивши машину біля клубу. Двоє нетверезих молодиків підійшли до неї, спочатку просто роблячи селфі. В якийсь момент один з молодиків взяв камінь – і розбив заднє скло, знімаючи це на відео.
Хлопці кинулися тікати. Поліція наздогнала обох. Від бігу і емоцій у того, що побив скло, почався приступ астми – розбишака виявився астматиком. Поліцейським довелося надавати допомогу і викликати швидку.
Другий, натомість, поводив себе агресивно – тож його довелося закувати в кайданки. Той, що бив скло в машині, назвався Артуром. Йому 21 рік, мешканець Ковеля, навчається у Луцьку на повара. Інший – Максим – вчиться в СНУ, мешкає в одному з сіл Локачинського району.
Хлопців завезли до відділку поліції, де ті стали запевняти, що нічого не робили, а «просто займалися бігом». Цікаво, що при тому, обоє були добряче п’яні (в одного доза алкоголю в крові становила 2,21 проміле).
Зрештою, молодики стали сваритися між собою: Артур звинуватив Максима, що той вкрав в нього гаманець.
Хлопцям за пошкодження автомобіля поліції загрожує кримінальна відповідальність.
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Пригода сталася у ніч на неділю, 14 січня на вулиці Потебні, біля нічного клубу «Наталка», – пише Волинь24.
Поліція охорони прибула на виклик, залишивши машину біля клубу. Двоє нетверезих молодиків підійшли до неї, спочатку просто роблячи селфі. В якийсь момент один з молодиків взяв камінь – і розбив заднє скло, знімаючи це на відео.
Хлопці кинулися тікати. Поліція наздогнала обох. Від бігу і емоцій у того, що побив скло, почався приступ астми – розбишака виявився астматиком. Поліцейським довелося надавати допомогу і викликати швидку.
Другий, натомість, поводив себе агресивно – тож його довелося закувати в кайданки. Той, що бив скло в машині, назвався Артуром. Йому 21 рік, мешканець Ковеля, навчається у Луцьку на повара. Інший – Максим – вчиться в СНУ, мешкає в одному з сіл Локачинського району.
Хлопців завезли до відділку поліції, де ті стали запевняти, що нічого не робили, а «просто займалися бігом». Цікаво, що при тому, обоє були добряче п’яні (в одного доза алкоголю в крові становила 2,21 проміле).
Зрештою, молодики стали сваритися між собою: Артур звинуватив Максима, що той вкрав в нього гаманець.
Хлопцям за пошкодження автомобіля поліції загрожує кримінальна відповідальність.
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Коментарі 4
Справжні полішуки!
Призовну комісію - в нічний рейд до "Наталки" !..
Одні дибіли віддихають в Наталці. Шкода хлопців з ДСО, що на таке свято приходиться з придурками шарпатись!
ЛОКАЧІ?
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