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У Луцьку двоє студентів розтрощили авто поліції

У Луцьку двоє студентів розтрощили авто поліції
У Луцьку двоє нетверезих молодиків побили заднє скло у машині поліції, знімаючи це на камери телефонів.

Пригода сталася у ніч на неділю, 14 січня на вулиці Потебні, біля нічного клубу «Наталка», – пише Волинь24.

Поліція охорони прибула на виклик, залишивши машину біля клубу. Двоє нетверезих молодиків підійшли до неї, спочатку просто роблячи селфі. В якийсь момент один з молодиків взяв камінь – і розбив заднє скло, знімаючи це на відео.

Хлопці кинулися тікати. Поліція наздогнала обох. Від бігу і емоцій у того, що побив скло, почався приступ астми – розбишака виявився астматиком. Поліцейським довелося надавати допомогу і викликати швидку.

Другий, натомість, поводив себе агресивно – тож його довелося закувати в кайданки. Той, що бив скло в машині, назвався Артуром. Йому 21 рік, мешканець Ковеля, навчається у Луцьку на повара. Інший – Максим – вчиться в СНУ, мешкає в одному з сіл Локачинського району.

Хлопців завезли до відділку поліції, де ті стали запевняти, що нічого не робили, а «просто займалися бігом». Цікаво, що при тому, обоє були добряче п’яні (в одного доза алкоголю в крові становила 2,21 проміле).

Зрештою, молодики стали сваритися між собою: Артур звинуватив Максима, що той вкрав в нього гаманець.

Хлопцям за пошкодження автомобіля поліції загрожує кримінальна відповідальність.

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Теги: хуліганство
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Коментарі 4
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Справжні полішуки!
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Призовну комісію - в нічний рейд до "Наталки" !..
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Одні дибіли віддихають в Наталці. Шкода хлопців з ДСО, що на таке свято приходиться з придурками шарпатись!
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ЛОКАЧІ?
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