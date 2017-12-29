На Запоріжжі чоловік зґвалтував 5-річного хлопчика





Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін наголосив, що потрібно посилити відповідальність за статеві злочини проти дітей.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, – пише



За його інформацією, лише за останню добу було два жахливих факти знущання з дітей. У Запорізькій області вчора в одному із селищ Бердянського району в результаті проведення слідчих дій було затримано місцевого жителя.



Попередньо встановлено, що він увечері 13 січня за місцем проживання неприродним способом зґвалтував сина своєї співмешканки – п’ятирічного хлопчика, – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці Харківщини затримали чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Повідомлення про інцидент надійшло до працівників Балаклійського відділу, які встановили особу зловмисника за годину.



Він підкреслив, що потрібно посилити покарання за відповідальність, оскільки це «настільки гуманно, що дозволяє робити їм це знов».



«На часі внесення змін щодо посилення відповідальності за статеві злочини проти малолітніх та запровадження відкритого реєстру педофілів. Буду це повторювати та закликати законотворців до тих пір, поки це не станеться. Тільки так захистимо від покидьків наших дітей», – підсумував Аброськін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший заступник голови Національної поліції Українинаголосив, що потрібно посилити відповідальність за статеві злочини проти дітей.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, – пише канал 24 За його інформацією, лише за останню добу було два жахливих факти знущання з дітей. У Запорізькій області вчора в одному із селищ Бердянського району в результаті проведення слідчих дій було затримано місцевого жителя.Попередньо встановлено, що він увечері 13 січня за місцем проживання неприродним способом зґвалтував сина своєї співмешканки – п’ятирічного хлопчика, – йдеться у повідомленні.Правоохоронці Харківщини затримали чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки. Повідомлення про інцидент надійшло до працівників Балаклійського відділу, які встановили особу зловмисника за годину.Він підкреслив, що потрібно посилити покарання за відповідальність, оскільки це «настільки гуманно, що дозволяє робити їм це знов».«На часі внесення змін щодо посилення відповідальності за статеві злочини проти малолітніх та запровадження відкритого реєстру педофілів. Буду це повторювати та закликати законотворців до тих пір, поки це не станеться. Тільки так захистимо від покидьків наших дітей», – підсумував Аброськін.

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