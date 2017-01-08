«Зимова казка»: у Луцьку юні таланти дарували різвяний настрій

У Палаці культури у рамках фестивалю «Різдво у Луцьку» відбувся святковий гала-концерт фіналістів дитячого пісенного конкурсу «Зимова казка».Виступ організували 14 січня.До Палацу культури зійшлися десятки людей, аби послухати талановитих дітей. Поряд вже зібралися власне вокалісти. Діти були одягнені у святкові тематичні костюми, адже номери сьогоднішнього концерту присвячували зимі, новорічним святам та магії, яка у різдвяні дні витає у повітрі. Тож на сцені з’являлися сніжинки та принцеси, які співали про зиму, колядки та різдвяні подарунки.До слова, виступ розпочався дуже яскраво – юні співаки зі сцени кидали у зал величезні блакиті кулі, а така забава неабияк звеселила найменших гостей свята, та й помітно піднесла настрій і дорослим глядачам. Опісля під час першого вокального номеру просто на сцені розпочався міні-феєрверк.Далі на сцені почали з’являтися юні співачки. Маленькі дівчатка неабияк дивували силою голосу, тож зал раз за разом вибухав гучними оплесками. Вокальні номери «розбавили» різдвяними віршиками. Згодом своїм виступом дивував хор, який виконав пісню про найважливіше у житті – любов. Не обійшлося, звісно, й без традиційних у святкову пору колядок – зі сцени лунала «Тиха ніч, свята ніч».До слова, у коридорі на учасників та гостей концерту чекали смаколики та гарячий чай.