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Японію замело: авто поховалися в метрових кучугурах. ФОТО

Японію замело: авто поховалися в метрових кучугурах. ФОТО
Японію засипало снігом. Через сильні снігопади на заході країни скасували навчання у школах.

Відкласти довелося і вступні іспити, які проводять традиційно у січні, – пише 5 канал.

Снігові замети понад 1 метр заввишки вкрили вулиці та дороги. Через це рух транспорту у містах паралізувало. А автовласники зізнаються, свої машини доводиться відкопувати з-під заметів годинами.

Один із автовласників розповідає: «Я хочу визволити свою машину з-під завалів снігу, та боюсь це не вдасться зробити навіть до вечора. Ніколи не думав, що у нас може бути стільки снігу! Через це у супермаркеті люди все розкупили. Вчора я й сам пішов до магазину, щоб купити більше про всяк випадок».

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Теги: негода
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