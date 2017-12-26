Японію замело: авто поховалися в метрових кучугурах. ФОТО
Сьогодні, 15:17
Японію засипало снігом. Через сильні снігопади на заході країни скасували навчання у школах.
Відкласти довелося і вступні іспити, які проводять традиційно у січні, – пише 5 канал.
Снігові замети понад 1 метр заввишки вкрили вулиці та дороги. Через це рух транспорту у містах паралізувало. А автовласники зізнаються, свої машини доводиться відкопувати з-під заметів годинами.
Один із автовласників розповідає: «Я хочу визволити свою машину з-під завалів снігу, та боюсь це не вдасться зробити навіть до вечора. Ніколи не думав, що у нас може бути стільки снігу! Через це у супермаркеті люди все розкупили. Вчора я й сам пішов до магазину, щоб купити більше про всяк випадок».
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Відкласти довелося і вступні іспити, які проводять традиційно у січні, – пише 5 канал.
Снігові замети понад 1 метр заввишки вкрили вулиці та дороги. Через це рух транспорту у містах паралізувало. А автовласники зізнаються, свої машини доводиться відкопувати з-під заметів годинами.
Один із автовласників розповідає: «Я хочу визволити свою машину з-під завалів снігу, та боюсь це не вдасться зробити навіть до вечора. Ніколи не думав, що у нас може бути стільки снігу! Через це у супермаркеті люди все розкупили. Вчора я й сам пішов до магазину, щоб купити більше про всяк випадок».
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