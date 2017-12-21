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Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО

Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 13 січня близько 16-ї години неподалік дачного масиву села Нова Українка, що на Рівненщині.

Водій автомобіля OPEL Astra, 52-річний рівнянин, з невідомих поки причин, допустив зіткнення з легковиком BMW під керуванням 38-річного жителя Рівненського району, – повідомляють у прес-службі поліції Рівненщини.

Внаслідок отриманих травм загинули двоє пасажирів BMW. З понівеченої автівки їхні тіла діставали рятувальники. Поліцейські встановлюють особи загиблих. Обох водіїв із травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні. Також у них відібрали зразки крові на предмет виявлення стану сп’яніння. Життю чоловіків нічого не загрожує.

За попередньою інформацією, 52-річний рівнянин перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО
Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО
Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО
Страшна аварія на Рівненщині: вщент розбиті авто, понівечені тіла. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП, смерть
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