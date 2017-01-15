«Колядує вся земля»: на Театральному майдані - різдвяний фестиваль

У Луцьку на Театральному майдані лунають старовинні та сучасні колядки і віншування – учасники програми «Радуйся, земле» із України, Польщі, Білорусі та Литви вітають лучан із різдвяними святами.Дійство, організоване у рамках фестивалю фестивалю «Різдво у Луцьку», триває 14 січня.Попри зовсім нетеплу погоду, послухати колядки зібралася понад сотня містян. Аби порадувати своєю творчістю, до обласного центру з’їхалася низка колективів з усієї області, чекали й на закордонних гостей. Як і годиться, артистки були вдягнені у кожушки, хустки та подекуди вінки, а на чоловічих головах були смушеві шапки.Незамінними помічниками колективів стали баяни і гітари, а також чи не головний атрибут свята – «звізда», яка гордо височіла над головами колядників.«Колядкова» частина програми розпочалася із виступів народних аматорських фольклорних гуртів «Полісянка» і «Дивоцвіт». Опісля на сцені з’явився вокальний ансамбль луцької школи №1 «Співаночка». До слова, колектив неабияк запалив слухачів піснею Ірини Федишин «Україна колядує» - чимало глядачів підспівували, а наймолодші навіть пустилися в танок. Юних лучан на сцені замінив колектив «Писанка» із Рожища, який виконав старовинні колядки. Опісля виспівував зі сцени колектив «Сокільська родина».Першим закордонним колективом, який вийшов на сцену, стали гості із гміни Дорогуськ Хелмського повіту – фольклорний ансамбль «Цикади». Спочатку гурт виконував польські колядки, а згодом заспівали й українською, «зірвавши» оплески слухачів.Поки на сцені виспівували колядки, кожен грівся, як міг – хто за допомогою тих же танців, хтось – озброївшись гарячим чаєм, кавою чи глінтвейном. Попереду на лучан чекають ще виступи інших закордонних гостей – колективів із Білорусі та Литви. Опісля на центральній площі міста заспівають спільну коляду.