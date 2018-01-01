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У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО

У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО
Мешканець будинку на вулиці Дубнівській у Луцьку тероризує сім’ю сестри, з якою живе в одному домі.

Увечері в суботу, 13 січня, він розвів вогонь у раковині умивальника, запаливши у ній пластикові пляшки і паперовий непотріб, – інформує Волинь24.

Чоловік мешкає в одному будинку з сім’єю сестри. Будинок їм дістався у спадок від батьків. Чоловік не має регулярної роботи, влаштовує пиятики і постійно скандалить з сестрою. Черговий скандал стався на Щедний вечір: чоловік розвів у хаті вогонь, заявивши, що хотів погрітися.

Вогонь загасила група активістів Самооборони, які прибули на виклик. А п’яного палія повезли у наркодиспансер. Там його не прийняли, мотивуючи тим, що той не хоче лікуватися добровільно. Не прийняли його і в психлікарні: чоловік – не їх «клієнт». Відтак чоловік повернувся додому.

Сестра дебошира подала у поліцію заяву про те, що перебування її брата у будинку створює загрозу для життя і здоров’я її сім’ї.
У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО
У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО
У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО

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Теги: НП, пожежа
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