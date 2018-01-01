У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО





Увечері в суботу, 13 січня, він розвів вогонь у раковині умивальника, запаливши у ній пластикові пляшки і паперовий непотріб, – інформує



Чоловік мешкає в одному будинку з сім’єю сестри. Будинок їм дістався у спадок від батьків. Чоловік не має регулярної роботи, влаштовує пиятики і постійно скандалить з сестрою. Черговий скандал стався на Щедний вечір: чоловік розвів у хаті вогонь, заявивши, що хотів погрітися.



Вогонь загасила група активістів Самооборони, які прибули на виклик. А п’яного палія повезли у наркодиспансер. Там його не прийняли, мотивуючи тим, що той не хоче лікуватися добровільно. Не прийняли його і в психлікарні: чоловік – не їх «клієнт». Відтак чоловік повернувся додому.



Сестра дебошира подала у поліцію заяву про те, що перебування її брата у будинку створює загрозу для життя і здоров’я її сім’ї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець будинку на вулиці Дубнівській у Луцьку тероризує сім’ю сестри, з якою живе в одному домі.Увечері в суботу, 13 січня, він розвів вогонь у раковині умивальника, запаливши у ній пластикові пляшки і паперовий непотріб, – інформує Волинь24 Чоловік мешкає в одному будинку з сім’єю сестри. Будинок їм дістався у спадок від батьків. Чоловік не має регулярної роботи, влаштовує пиятики і постійно скандалить з сестрою. Черговий скандал стався на Щедний вечір: чоловік розвів у хаті вогонь, заявивши, що хотів погрітися.Вогонь загасила група активістів Самооборони, які прибули на виклик. А п’яного палія повезли у наркодиспансер. Там його не прийняли, мотивуючи тим, що той не хоче лікуватися добровільно. Не прийняли його і в психлікарні: чоловік – не їх «клієнт». Відтак чоловік повернувся додому.Сестра дебошира подала у поліцію заяву про те, що перебування її брата у будинку створює загрозу для життя і здоров’я її сім’ї.

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