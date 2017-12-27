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Волинянин за крадіжку яблук отримав громадські роботи

Волинянин за крадіжку яблук отримав громадські роботи
Житель села Луківка Ковельського району 4 жовтня 2017 року вночі з чужого саду таємно викрав 85,1 кілограмів яблук сорту Ґолден Делішес на суму 680,80 гривень.

Про це йдеться в судовій справі, яку розглянув Ковельський міськрайонний суд, – пише Район.Ковель.

Кримінальне провадження було порушене за ч.1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розгляду між обвинуваченим та потерпілим була укладена угода про примирення. За змістом якої чоловік підтвердив факт крадіжки яблук і заявив про повне визнання своєї вини та щире каяття в скоєному. Сторони констатували факт добровільної згоди на укладення цієї угоди.

Зрештою, за крадіжку яблук суддя Панасюк С.Л. призначив чоловіку покарання у вигляді громадських робіт на строк 130 годин. Речовий доказ у справі: 85,1 кілограмів яблук сорту Ґолден Делішес повернули потерпілому власнику саду.

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Теги: крадіжка, суд
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