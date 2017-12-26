«Менше скигліть»: лист вмираючої дівчини вразив світ

Холлі Бутчер, яка звернулася до своїх підписників за день до власної смерті, вразило інтернет. Дівчина, яка боролася з раком, переглянула власний погляд на речі та час і вирішила поділитися життєвими порадами з іншими.



Несамовита сповідь Холлі стала вірусною сенсацією, розлетівшись по всьому світу. З моменту публікації її лайкнули майже 210 тисяч осіб, понад 150 тис. поширили, – пише



Холлі написала пост третього січня. Четвертого січня її не стало. У дівчини була саркома Юінга – рідкісна форма раку, що вражає в основному молодих людей.



Нижче наводимо переклад повного тексту прощальної записки Холлі Бутчер без змін.

«Невелика порада від Хол:



Це дуже дивно – усвідомлювати і приймати свою смертність, коли тобі всього 26 років. Це просто одна з деталей, які ти ігноруєш. Дні пролітають повз, і ти чекаєш, що так буде завжди, поки не трапляється несподіване.



Я завжди уявляла, що коли-небудь стану старою, сивою і зморшкуватою, що у мене буде прекрасна сім'я (з купою дітей), яку я створю з коханою людиною. Я так сильно цього хочу, що аж боляче.



Так уже влаштоване життя. Воно тендітне, дорогоцінне та непередбачуване, і кожен новий день - це подарунок, а не невід'ємне право.



Зараз мені 27. Я не хочу вмирати. Я люблю своє життя. Я щаслива... Це заслуга моїх близьких.



Але не в моїй владі вирішувати.



Я пишу цю «передсмертну записку» не для того, щоб ви боялися смерті, - мені подобається, що ми практично не усвідомлюємо її неминучості... Крім тих випадків, коли я хочу про неї поговорити, і всі роблять вигляд, що це «табу», яке нікого з нас не стосується... Це важкувато.



Я просто хочу, щоб люди перестали так переживати через дрібні, які нічого не важать, стреси в житті та згадали, що всіх нас врешті-решт чекає одна й та ж доля, тому треба робити все можливе, щоб твоє життя було гідним і хорошим, і без зайвої хірні.



Далі я викладаю купу думок, тому що в останні кілька місяців у мене було багато часу, щоб все обдумати. Природно, всі ці випадкові думки найчастіше лізуть мені в голову посеред ночі!



Коли вам захочеться понити про всякі дурниці (в останні пару місяців я таке все частіше помічаю), просто згадайте про когось, у кого реально є проблеми. Скажіть спасибі, що у вас така дрібна проблема і не партеся. Зрозуміло, що якісь речі вас дістають, але не треба на них зациклюватися і псувати настрій всім навколо.



Тепер вийдіть на вулицю, вдихніть глибше свіжого австралійського повітря всіма легенями, подивіться, яке небо блакитне і які дерева зелені, як все прекрасно. Подумайте, як вам пощастило, що ви маєте можливість просто дихати.

Може бути, ви сьогодні застрягли в заторі, або не виспалися, бо ваші прекрасні дітки не дали вам поспати, або перукарка постригла вас занадто коротко. Може, ви подряпали нові накладні нігті, у вас занадто маленькі цицьки, целюліт на дупі та відвислий живіт.



Забудьте про всю цю хірню... Я вам гарантую, ви не згадаєте про жодну з цих речей, коли прийде ваш час. Все це здається ТАКОЮ фігньою, коли дивишся на все своє життя загалом.



Я дивлюся, як моє тіло всихає прямо у мене на очах і я нічого не можу з цим вдіяти, і мрію тільки про одне - ще один День народження або Новий рік у колі сім'ї або ще один день із моїм партнером і собакою. Один єдиний.



Я чую, як люди скаржаться на свою жахливу роботу, на те, як їм важко вправлятися, – скажіть спасибі, що ви фізично можете це робити. Робота та вправи можуть здатися такою нісенітницею... поки твоє тіло дозволяє тобі ними займатися.



Я намагалася вести здорове життя – мабуть, це була моя основна мета. Цінуйте своє здоров'я і тіло, що працює, нехай воно навіть не ідеальної форми. Доглядайте за ним і захоплюйтеся ним. Рухайте ним і підживлюйте його свіжою їжею. Не зациклюйтеся на ньому.



Пам'ятайте, що гарне здоров'я - це не тільки фізичне тіло... не лінуйтеся також прагнути до психічного, емоційного та душевного щастя. Тоді ви, можливо, зрозумієте, наскільки неважливо і непотрібно мати це ідіотське ідеальне тіло із соцмереж...



До речі, якщо вже ми про це заговорили, відпишіться від усіх акаунтів, через які ви відчуваєте огиду до себе. Навіть від друзів... Будьте безжальні заради свого блага.



Будьте вдячні за кожен день, коли у вас нічого не болить, і навіть за ті дні, коли хворієте чоловічим грипом, позтягнули спину або підвернули щиколотку, - так, це хріново, але не смертельно та скоро пройде.



Поменше скигліть, люди!.. І побільше допомагайте одне одному.



Давайте, давайте, давайте. Це правда, що набагато приємніше робити щось для інших, ніж для себе. Я шкодую, що недостатньо це робила.

Відтоді, як я захворіла, я дізналася про неймовірно добрих і самовідданих людей та отримала багато найтепліших і дбайливих слів і вчинків від рідних, друзів і незнайомців. Набагато більше, ніж могла б дати у відповідь. Я ніколи цього не забуду і буду вічно вдячна всім цим людям.



Дивне відчуття, коли у тебе в кінці ще залишилися не витрачені гроші... а тобі вже скоро вмирати. У такий час не підеш купувати якісь матеріальні речі, як раніше, типу нової сукні. Мимоволі замислюєшся, як це нерозумно, що ми витрачаємо так багато грошей на нові шмотки й інші «речі».



Купіть що-небудь своїй подрузі замість чергових сукні, косметики або прикрас до наступного весілля.



1. Всім пофіг, що ви два рази прийдете в одному вбранні.

2. Це приємно. Зводить її в ресторан, а ще краще - приготуйте їжу самі. Заплатіть за її каву. Подаруйте/купіть їй квітку, масаж або свічку і скажіть, що любите її, коли будете дарувати.



Цінуйте чужий час. Не змушуйте їх чекати через свою непунктуальність. Якщо ви вічно спізнюєтеся, почніть збиратися раніше і зрозумійте, що друзі хочуть провести час із вами, а не сидіти й чекати, поки ви прийдете. Вас за це тільки почнуть поважати! Амінь, сестри!



Цього року ми в родині домовилися не дарувати подарунків, і хоча ялинка виглядала сумно і порожньо (я мало не розридалася у Святвечір!), було класно, тому що ніхто не переживав, що треба встигнути купити всім подарунки, а всі зусилля пішли на написання хороших листівок одне одному. Плюс уявіть собі, що моїм рідним довелося б купувати мені подарунок, знаючи, що, найімовірніше, він залишиться їм... якось дивно!



Нехай це прозвучить не круто, але ці листівки для мене важливіші будь-покупок. Правда, врахуйте, що нам було просто, тому що у нас немає маленьких дітей.

Коротше, мораль цієї байки: Різдво можна відзначити й без подарунків. Поїхали далі.



Витрачайте гроші на відчуття... Або хоча б не залишайте себе без відчуттів, витрачаючи всі гроші на матеріальну погань.



Постарайтеся нарешті кожен день ходити на пляж, як ви давно планували. Вмочіть пальці у воду та зарийтеся ногами в пісок. Промочіть обличчя солоною водою.



Бувайте на природі.



Постарайтеся просто бути присутнім у моменті й отримувати від нього задоволення, а не знімати його через екран телефону. Життя створене не для того, щоб проживати його на екрані, і не для того, щоб зробити ідеальне фото... насолодіться, блін, моментом! Не треба намагатися його сфотографувати для всіх інших!



Відфонарне риторичне питання. Коли ви витрачаєте кілька годин на зачіску та макіяж заради одного вечора, воно того варте? Я цього ніколи не розуміла у жінок.



Прокидайтеся іноді раніше і слухайте спів птахів, милуючись красивими квітами сонця, що сходить.



Слухайте музику... по-справжньому слухайте. Музика - це терапія. Найкраще - стара.



Пестіть свою собаку. На тому світі мені буде цього не вистачати.



Говоріть із друзями. Приберіть телефон. У них все добре?



Подорожуйте, якщо вам цього хочеться. Якщо ні - не подорожуйте.



Працюйте заради життя, не живіть заради роботи.



Серйозно, робіть те, що вас радує.



З'їжте тортик. І ніякої провини.



Говоріть «ні» всьому, чого не хочете робити.



Не треба слідувати чужим уявленням про те, що таке «повноцінне життя»... може бути, ви хочете собі типове життя - у цьому немає нічого поганого.



Говоріть близьким, що ви їх любите, якомога частіше і любіть їх щосили.

А ще пам'ятайте: якщо вас щось напружує, у ваших силах це змінити - в роботі, в коханні, де завгодно. Не бійтеся змінюватися. Ви не знаєте, скільки у вас часу залишилося на цій землі, так що не витрачайте його на напряги.



Я знаю, що ви це сто разів чули, але це чистісінька правда.



І взагалі, це всього лише поради однієї дівчини. Робіть із ними що хочете, мені все одно!



Ох так, і наостанок: якщо можете, зробіть добру справу для людства (і для мене) і почніть здавати донорську кров. І вам буде приємно, і життя допоможете врятувати.



Мені здається, про це так мало говорять, але ж кожне донорство може врятувати 3 життя! Це дуже проста процедура, яка може значимо впливати.

Донори крові (я навіть не можу порахувати, скільки пакетів) допомогли мені прожити на рік довше - рік, проведений на цій Землі з рідними, друзями і собакою, за який я буду вічно вдячна. Рік, на який випали деякі кращі часи в моєму житті.

…До нової зустрічі.

Хол».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прощальне послання 27-річної австралійки, яка звернулася до своїх підписників за день до власної смерті, вразило інтернет. Дівчина, яка боролася з раком, переглянула власний погляд на речі та час і вирішила поділитися життєвими порадами з іншими.Несамовита сповідь Холлі стала вірусною сенсацією, розлетівшись по всьому світу. З моменту публікації її лайкнули майже 210 тисяч осіб, понад 150 тис. поширили, – пише Обозреватель Холлі написала пост третього січня. Четвертого січня її не стало. У дівчини була саркома Юінга – рідкісна форма раку, що вражає в основному молодих людей.Нижче наводимо переклад повного тексту прощальної записки Холлі Бутчер без змін.«Невелика порада від Хол:Це дуже дивно – усвідомлювати і приймати свою смертність, коли тобі всього 26 років. Це просто одна з деталей, які ти ігноруєш. Дні пролітають повз, і ти чекаєш, що так буде завжди, поки не трапляється несподіване.Я завжди уявляла, що коли-небудь стану старою, сивою і зморшкуватою, що у мене буде прекрасна сім'я (з купою дітей), яку я створю з коханою людиною. Я так сильно цього хочу, що аж боляче.Так уже влаштоване життя. Воно тендітне, дорогоцінне та непередбачуване, і кожен новий день - це подарунок, а не невід'ємне право.Зараз мені 27. Я не хочу вмирати. Я люблю своє життя. Я щаслива... Це заслуга моїх близьких.Але не в моїй владі вирішувати.Я пишу цю «передсмертну записку» не для того, щоб ви боялися смерті, - мені подобається, що ми практично не усвідомлюємо її неминучості... Крім тих випадків, коли я хочу про неї поговорити, і всі роблять вигляд, що це «табу», яке нікого з нас не стосується... Це важкувато.Я просто хочу, щоб люди перестали так переживати через дрібні, які нічого не важать, стреси в житті та згадали, що всіх нас врешті-решт чекає одна й та ж доля, тому треба робити все можливе, щоб твоє життя було гідним і хорошим, і без зайвої хірні.Далі я викладаю купу думок, тому що в останні кілька місяців у мене було багато часу, щоб все обдумати. Природно, всі ці випадкові думки найчастіше лізуть мені в голову посеред ночі!Коли вам захочеться понити про всякі дурниці (в останні пару місяців я таке все частіше помічаю), просто згадайте про когось, у кого реально є проблеми. Скажіть спасибі, що у вас така дрібна проблема і не партеся. Зрозуміло, що якісь речі вас дістають, але не треба на них зациклюватися і псувати настрій всім навколо.Тепер вийдіть на вулицю, вдихніть глибше свіжого австралійського повітря всіма легенями, подивіться, яке небо блакитне і які дерева зелені, як все прекрасно. Подумайте, як вам пощастило, що ви маєте можливість просто дихати.Може бути, ви сьогодні застрягли в заторі, або не виспалися, бо ваші прекрасні дітки не дали вам поспати, або перукарка постригла вас занадто коротко. Може, ви подряпали нові накладні нігті, у вас занадто маленькі цицьки, целюліт на дупі та відвислий живіт.Забудьте про всю цю хірню... Я вам гарантую, ви не згадаєте про жодну з цих речей, коли прийде ваш час. Все це здається ТАКОЮ фігньою, коли дивишся на все своє життя загалом.Я дивлюся, як моє тіло всихає прямо у мене на очах і я нічого не можу з цим вдіяти, і мрію тільки про одне - ще один День народження або Новий рік у колі сім'ї або ще один день із моїм партнером і собакою. Один єдиний.Я чую, як люди скаржаться на свою жахливу роботу, на те, як їм важко вправлятися, – скажіть спасибі, що ви фізично можете це робити. Робота та вправи можуть здатися такою нісенітницею... поки твоє тіло дозволяє тобі ними займатися.Я намагалася вести здорове життя – мабуть, це була моя основна мета. Цінуйте своє здоров'я і тіло, що працює, нехай воно навіть не ідеальної форми. Доглядайте за ним і захоплюйтеся ним. Рухайте ним і підживлюйте його свіжою їжею. Не зациклюйтеся на ньому.Пам'ятайте, що гарне здоров'я - це не тільки фізичне тіло... не лінуйтеся також прагнути до психічного, емоційного та душевного щастя. Тоді ви, можливо, зрозумієте, наскільки неважливо і непотрібно мати це ідіотське ідеальне тіло із соцмереж...До речі, якщо вже ми про це заговорили, відпишіться від усіх акаунтів, через які ви відчуваєте огиду до себе. Навіть від друзів... Будьте безжальні заради свого блага.Будьте вдячні за кожен день, коли у вас нічого не болить, і навіть за ті дні, коли хворієте чоловічим грипом, позтягнули спину або підвернули щиколотку, - так, це хріново, але не смертельно та скоро пройде.Поменше скигліть, люди!.. І побільше допомагайте одне одному.Давайте, давайте, давайте. Це правда, що набагато приємніше робити щось для інших, ніж для себе. Я шкодую, що недостатньо це робила.Відтоді, як я захворіла, я дізналася про неймовірно добрих і самовідданих людей та отримала багато найтепліших і дбайливих слів і вчинків від рідних, друзів і незнайомців. Набагато більше, ніж могла б дати у відповідь. Я ніколи цього не забуду і буду вічно вдячна всім цим людям.Дивне відчуття, коли у тебе в кінці ще залишилися не витрачені гроші... а тобі вже скоро вмирати. У такий час не підеш купувати якісь матеріальні речі, як раніше, типу нової сукні. Мимоволі замислюєшся, як це нерозумно, що ми витрачаємо так багато грошей на нові шмотки й інші «речі».Купіть що-небудь своїй подрузі замість чергових сукні, косметики або прикрас до наступного весілля.1. Всім пофіг, що ви два рази прийдете в одному вбранні.2. Це приємно. Зводить її в ресторан, а ще краще - приготуйте їжу самі. Заплатіть за її каву. Подаруйте/купіть їй квітку, масаж або свічку і скажіть, що любите її, коли будете дарувати.Цінуйте чужий час. Не змушуйте їх чекати через свою непунктуальність. Якщо ви вічно спізнюєтеся, почніть збиратися раніше і зрозумійте, що друзі хочуть провести час із вами, а не сидіти й чекати, поки ви прийдете. Вас за це тільки почнуть поважати! Амінь, сестри!Цього року ми в родині домовилися не дарувати подарунків, і хоча ялинка виглядала сумно і порожньо (я мало не розридалася у Святвечір!), було класно, тому що ніхто не переживав, що треба встигнути купити всім подарунки, а всі зусилля пішли на написання хороших листівок одне одному. Плюс уявіть собі, що моїм рідним довелося б купувати мені подарунок, знаючи, що, найімовірніше, він залишиться їм... якось дивно!Нехай це прозвучить не круто, але ці листівки для мене важливіші будь-покупок. Правда, врахуйте, що нам було просто, тому що у нас немає маленьких дітей.Коротше, мораль цієї байки: Різдво можна відзначити й без подарунків. Поїхали далі.Витрачайте гроші на відчуття... Або хоча б не залишайте себе без відчуттів, витрачаючи всі гроші на матеріальну погань.Постарайтеся нарешті кожен день ходити на пляж, як ви давно планували. Вмочіть пальці у воду та зарийтеся ногами в пісок. Промочіть обличчя солоною водою.Бувайте на природі.Постарайтеся просто бути присутнім у моменті й отримувати від нього задоволення, а не знімати його через екран телефону. Життя створене не для того, щоб проживати його на екрані, і не для того, щоб зробити ідеальне фото... насолодіться, блін, моментом! Не треба намагатися його сфотографувати для всіх інших!Відфонарне риторичне питання. Коли ви витрачаєте кілька годин на зачіску та макіяж заради одного вечора, воно того варте? Я цього ніколи не розуміла у жінок.Прокидайтеся іноді раніше і слухайте спів птахів, милуючись красивими квітами сонця, що сходить.Слухайте музику... по-справжньому слухайте. Музика - це терапія. Найкраще - стара.Пестіть свою собаку. На тому світі мені буде цього не вистачати.Говоріть із друзями. Приберіть телефон. У них все добре?Подорожуйте, якщо вам цього хочеться. Якщо ні - не подорожуйте.Працюйте заради життя, не живіть заради роботи.Серйозно, робіть те, що вас радує.З'їжте тортик. І ніякої провини.Говоріть «ні» всьому, чого не хочете робити.Не треба слідувати чужим уявленням про те, що таке «повноцінне життя»... може бути, ви хочете собі типове життя - у цьому немає нічого поганого.Говоріть близьким, що ви їх любите, якомога частіше і любіть їх щосили.А ще пам'ятайте: якщо вас щось напружує, у ваших силах це змінити - в роботі, в коханні, де завгодно. Не бійтеся змінюватися. Ви не знаєте, скільки у вас часу залишилося на цій землі, так що не витрачайте його на напряги.Я знаю, що ви це сто разів чули, але це чистісінька правда.І взагалі, це всього лише поради однієї дівчини. Робіть із ними що хочете, мені все одно!Ох так, і наостанок: якщо можете, зробіть добру справу для людства (і для мене) і почніть здавати донорську кров. І вам буде приємно, і життя допоможете врятувати.Мені здається, про це так мало говорять, але ж кожне донорство може врятувати 3 життя! Це дуже проста процедура, яка може значимо впливати.Донори крові (я навіть не можу порахувати, скільки пакетів) допомогли мені прожити на рік довше - рік, проведений на цій Землі з рідними, друзями і собакою, за який я буду вічно вдячна. Рік, на який випали деякі кращі часи в моєму житті.…До нової зустрічі.Хол».

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