Опубліковане відео з літака, який ледь не викотився у море в Туреччині





Як видно на відео, більшість пасажирів охопила паніка, - пише Новое Время.



Про інцидент стало відомо в ніч на 14 січня. Літак авіакомпанії Pegasus Airlines, який прибув з Анкари, викотився за межі злітно-посадкової смуги аеропорту міста Трабзон на північному сході Туреччини. Злітна смуга розташована біля берега Чорного моря, в яке ледь не викотився літак.



На борту перебували 162 людини. Унаслідок події ніхто не постраждав, всі пасажири були евакуйовані. Причини інциденту з'ясовуються.









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