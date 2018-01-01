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Опубліковане відео з літака, який ледь не викотився у море в Туреччині

Опубліковане відео з літака, який ледь не викотився у море в Туреччині
У YouTube опублікували зняте очевидцями відео із салону літака, який який ледь не впав у Чорне море, викотившись із злітно-посадкової смуги в аеропорту турецького міста Трабзон.

Як видно на відео, більшість пасажирів охопила паніка, - пише Новое Время.

Про інцидент стало відомо в ніч на 14 січня. Літак авіакомпанії Pegasus Airlines, який прибув з Анкари, викотився за межі злітно-посадкової смуги аеропорту міста Трабзон на північному сході Туреччини. Злітна смуга розташована біля берега Чорного моря, в яке ледь не викотився літак.

На борту перебували 162 людини. Унаслідок події ніхто не постраждав, всі пасажири були евакуйовані. Причини інциденту з'ясовуються.




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Коментарі 1
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так собі паніка, вони не були в Луцьку на відкритя гуми на новий завоз.....
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